Σε εξέλιξη από το πρωί είναι το «θρίλερ» με τον διεθνή στολίσκο για τη Γάζα, καθώς αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ τα πλοία του στην προσπάθειά τους να πλησιάσουν τη Λωρίδα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε πως κανένα από τα πλοία της νηοπομπής δεν κατάφερε να φτάσει στη Γάζα, ενώ ένα σκάφος παραμένει σε απόσταση. Το ΥΠΕΞ της χώρας προειδοποίησε πως αν επιχειρήσει να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας, θα αποτραπεί.

Παράλληλα, το υπουργείο ανέφερε ότι οι επιβάτες της νηοπομπής για τη Γάζα είναι ασφαλείς και σε καλή κατάσταση υγείας, ενώ μεταφέρονται με ασφάλεια στο Ισραήλ, από όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, το ΥΠΕΞ του Ισραήλ δήλωσε πως η «πρόκληση» του στολίσκου έχει λάβει τέλος.

Εν τω μεταξύ, μάρτυρας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters είπε πως πλοίο του στολίσκου εθεάθη να εισέρχεται στο λιμάνι του Ασντόντ.

Η Ruhi Loren Akhtar, μία από τις Βρετανίδες εργαζόμενες σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που επιβαίνουν σε πλοίο του στολίσκου Global Sumud Flotilla, δήλωσε ότι το σκάφος στο οποίο βρίσκεται αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο, καθώς ορισμένοι από τους επιβάτες του πλοίου διατρέχουν «αυξημένο κίνδυνο» και η ομάδα δεν ήθελε να συλληφθούν.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, απευθύνθηκε στους ακόλουθούς της λέγοντας: «Αντί να μπορέσουν να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια και να ανοίξουν τον ανθρωπιστικό διάδρομο, [άλλα σκάφη] παρεμποδίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Έχουμε χάσει την επικοινωνία με εκατοντάδες συναδέλφους μας και μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι βρίσκονται υπό κράτηση».

Είπε ότι πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμα άλλα πλοία που πλέουν, με ένα από αυτά να βρίσκεται «πολύ κοντά» στη Γάζα. «Δεν ξέρουμε τι ακριβώς τους συμβαίνει, αλλά υπάρχουν ακόμα άλλα πλοία που πλέουν».

Λίγο νωρίτερα, πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν πως τέσσερα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla πιστεύεται πως εξακολουθούν να πλέουν, ενώ το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πως δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αναχαιτίσει 39 σκάφη. Οι πληροφορίες αυτές έκαναν λόγο για ένα μόνο πλοίο που εξακολουθεί να κινείται προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Από τα τέσσερα πλοία που θεωρείται ότι βρίσκονται σε κίνηση, τα δύο «είναι υπό νομική υποστήριξη και κατευθύνονται βόρεια, προς την Κύπρο». Ένα πλοίο βρίσκεται ακόμα ανοιχτά των ακτών της Αιγύπτου και ένα πλοίο, το Mikeno, φέρεται να βρίσκεται τώρα στα χωρικά ύδατα της Γάζας και, σύμφωνα με πληροφορίες, απέχει λίγα μίλια από την ξηρά.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε και τα 4 ελληνικά πλοία που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο, ενώ το φως της δημοσιότητας είδε και το βίντεο από το ρεσάλτο στο σκάφος «Οξυγόνο».

Σύμφωνα με το Reuters, ο ισραηλινός στόλος είχε προειδοποιήσει προηγουμένως τον διεθνή στολίσκο ότι πλησίαζε σε ζώνη ενεργών εχθροπραξιών και παραβίαζε νόμιμο αποκλεισμό, και ζήτησε από τους διοργανωτές να αλλάξουν πορεία.

Ο στόλος είναι η τελευταία απόπειρα από τη θάλασσα να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ, η οποία έχει μετατραπεί σε έρημο μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.