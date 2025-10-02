Μόνο τέσσερα πλοία του Global Sumud Flotilla πιστεύεται ότι εξακολουθούν να πλέουν, με το πρακτορείο Reuters να μεταδίδει πως ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει 39 σκάφη που μετέφεραν ακτιβιστές και βοήθεια στη Γάζα. Μόνο ένα από τα τέσσερα που πλέον ακόμη εξακολουθεί να κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Από τα τέσσερα πλοία που αναφέρονται ότι βρίσκονται σε κίνηση, τα δύο «είναι υπό νομική υποστήριξη και κατευθύνονται βόρεια, προς την Κύπρο». Ένα πλοίο βρίσκεται ακόμα ανοιχτά των ακτών της Αιγύπτου και ένα πλοίο, το Mikeno, βρίσκεται τώρα στα χωρικά ύδατα της Γάζας και, σύμφωνα με πληροφορίες, απέχει λίγα μίλια από την ξηρά.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε και τα 4 ελληνικά πλοία που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο, ενώ το φως της δημοσιότητας είδε και το βίντεο από το ρεσάλτο στο σκάφος «Οξυγόνο».

Η αναχαίτιση του στόλου από το Ισραήλ προκάλεσε διαμαρτυρίες στην Ιταλία και την Κολομβία, ενώ διαμαρτυρίες οργανώθηκαν επίσης στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Τουρκία. Τα ιταλικά συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία για την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ισραηλινός στόλος είχε προειδοποιήσει προηγουμένως τον διεθνή στολίσκο ότι πλησίαζε σε ζώνη ενεργών εχθροπραξιών και παραβίαζε νόμιμο αποκλεισμό, και ζήτησε από τους διοργανωτές να αλλάξουν πορεία.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Ο στόλος είναι η τελευταία απόπειρα από τη θάλασσα να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ, η οποία έχει μετατραπεί σε έρημο μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Σε δήλωσή της, η Χαμάς εξέφρασε την υποστήριξή της στους ακτιβιστές και χαρακτήρισε την αναχαίτιση του στόλου από το Ισραήλ «εγκληματική πράξη», καλώντας σε δημόσιες διαμαρτυρίες για την καταδίκη του Ισραήλ.

Τα πλοία βρίσκονταν περίπου 70 ναυτικά μίλια από τη Γάζα όταν αναχαιτίστηκαν, εντός μιας ζώνης που το Ισραήλ επιτηρεί για να εμποδίσει την προσέγγιση οποιουδήποτε πλοίου. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι οι επικοινωνίες τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζωντανής κάμερας από ορισμένα από τα πλοία, είχαν παρεμποδιστεί.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί ότι 39 πλοία από τον στόλο πλέουν προς το ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ και ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς, χωρίς να έχει ασκηθεί βία.

Ο στόλος ήλπιζε να φτάσει στη Γάζα το πρωί της Πέμπτης, αν δεν είχε παρεμποδιστεί.

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

«Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου Global Sumud Flotilla, με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους». Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και σημειώνει πως «σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων».

Το υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει ότι η πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες και τονίζει πως «τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή».

Και καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών: «Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή».

Η ενημέρωση της εκπροσώπου υπουργείου Εξωτερικών

Η εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, αναφέρθηκε στις εξελίξεις με τα πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ανέφερε όσα περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ανακοίνωση και τόνισε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο ΤελΑβίβ και ότι η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στον χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όπως είπε η κ. Ζωχιού, το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών, ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των υπ. Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, που καλούσαν να διασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων στον στολίσκο.

Η κ. Ζωχιού τόνισε επίσης ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις. Σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ, ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και προσέθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή, έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο». Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογό του, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσεται η σχέση μας με το Ισραήλ με το οποίο «έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».

Η κ. Ζωχιού προέβη σε μια αναλυτική ανασκόπηση των επαφών και των δράσεων του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχε σε Συνδιάσκεψη για το Παλαιστινιακό που προωθεί τη λύση δύο κρατών. Είπε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη λύση δύο κρατών και προτεραιότητα της χώρας μας είναι η άμεση κατάπαυση πυρός, η απρόσκοπτη διοχέτευση βοήθειας σε αμάχους και η απελευθέρωση ομήρων. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Ελλάδας στην παροχή βοήθειας στη Γάζα, και στην ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων στην εμπόλεμη περιοχή.