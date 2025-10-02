Δεκαεννέα στο σύνολο πλοία του στολίσκου που πλέει προς τη Γάζα αναχαίτισε το Ισραήλ. Ανάμεσά τους βρίσκεται το ελληνικό «Οξυγόνο», ενώ τα υπόλοιπα από τα 44 στο σύνολο πλοία συνεχίζουν το ταξίδι τους μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ απεύθυνε κάλεσμα στους φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που συμμετέχουν στην αποστολή να αλλάξουν την πορεία τους άμεσα και να ξεφορτώσουν τη βοήθεια σε ισραηλινό λιμάνι.

Βίντεο από τις προειδοποιήσεις των Ισραηλινών:

«Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας απαγάγονται»

Την αναχαίτιση του σκάφους «Οξυγόνο» κατήγγειλε νωρίς σήμερα Πέμπτη (2/10) το πρωί με ανάρτηση στο Instagram το March to Gaza Greece.

«Το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέλησή τους.

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα», επισημαίνεται.

Βίντεο – ντοκουμέντο από το ρεσάλτο

Ο Global Sumud Flotilla ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο – ντοκουμέντο που προκαλεί σοκ και δείχνει τη στιγμή που οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί κάνουν ρεσάλτο στο σκάφος.

«Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν παράνομα και επιβιβάστηκαν στο πλοίο Οξυγόνο του Global Sumud Flotilla μαζί με άλλα σκάφη σε διεθνή ύδατα. Οι ζωντανές μεταδόσεις και οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί. Η κατάσταση των επιβαινόντων και του πληρώματος παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Πρόκειται για παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων ανθρωπιστών. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να απαιτήσουν την άμεση ασφάλεια και απελευθέρωσή τους», τονίζει.

Πέτη Πέρκα: Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα

Η Πέτη Πέρκα, βουλευτής της Νέας Αριστεράς που βρισκόταν στο πλοίο «Οξυγόνο», δημοσίευσε βίντεο στο Instagram στο οποίο εξηγεί: «Για κάποια στιγμή, πιστέψαμε, θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα μπορέσουμε αύριο το μεσημέρι να είμαστε στη Γάζα και να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά που μας περιμένουν. Δυστυχώς, όπως περιμέναμε, σε 4 μίλια μπροστά από τα πρώτα πλοία έχουν εμφανιστεί πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Άρα περιμένουμε να έρθουν και σε εμάς».