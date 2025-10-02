Και τα τέσσερα ελληνικά σκάφη του στολίσκου Global Sumud Flotilla που μεταφέρει ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας φέρονται να έχουν σταματήσει να εκπέμπουν σήμα, σύμφωνα με αναρτήσεις του επίσημου λογαριασμού της αποστολής στo Instagram.

Όπως καταγγέλλεται σε αναρτήσεις, τα πλοία έχουν κατασχεθεί από τους Ισραηλινούς και το πλήρωμα έχει απαχθεί.

Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το σκάφος «Βαγγέλης Πισσίας» αναφέρεται:

«Χάσαμε την επαφή με το πλοίο “Βαγγέλης Πισσίας”, της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla ‼️

‼️Το πλοίο έχει κατασχεθεί και το πλήρωμα έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό, παρά την θέληση του και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας

‼️ Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή του πληρώματος

‼️ Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας».

Σε άλλη ανάρτηση αναφέρεται ότι και το σκάφος «Ahed Tamimi» έχει εξαφανιστεί και φέρεται να έχει απαχθεί από τις ισραηλινές Αρχές.

Λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί στον ίδιο λογαριασμό αναφέρεται ότι και το «Παύλος Φύσσας» είχε την κατάληξη των «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας», και Ahed Tamimi.

Βίντεο-ντοκουμέντο από το ρεσάλτο στο «Οξυγόνο»

Ο Global Sumud Flotilla ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο-ντοκουμέντο που προκαλεί σοκ και δείχνει τη στιγμή που οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί κάνουν ρεσάλτο στο σκάφος.

«Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις αναχαίτισαν παράνομα και επιβιβάστηκαν στο πλοίο Οξυγόνο του Global Sumud Flotilla μαζί με άλλα σκάφη σε διεθνή ύδατα. Οι ζωντανές μεταδόσεις και οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί. Η κατάσταση των επιβαινόντων και του πληρώματος παραμένει ανεπιβεβαίωτη. Πρόκειται για παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων ανθρωπιστών. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να απαιτήσουν την άμεση ασφάλεια και απελευθέρωσή τους», τονίζεται