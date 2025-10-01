Ένας βίαιος άνδρας, ο οποίος υπέβαλε την έγκυο σύντροφό του σε μήνες φρικτής κακοποίησης, χαμογελούσε καθώς τον οδηγούσαν από το εδώλιο στα κρατητήρια.

Ο Σολ Φίλποτ, 27 ετών, στραγγάλισε, χτύπησε και τρομοκράτησε τη νεαρή γυναίκα σε μια περίοδο φόβου που κράτησε πάνω από έναν χρόνο. Η ίδια περιέγραψε πώς είδε «κακό» στα μάτια του καθώς την στραγγάλιζε, αναφερόμενη στην εκστρατεία «βασανισμού, ελέγχου και χειραγώγησης» που σχεδόν της κόστισε τη ζωή.

Σε μια επίθεση στον δρόμο, ο Φίλποτ χλεύασε λέγοντας ότι «δεν τον πειράζει» να πάει φυλακή, ενώ οι περαστικοί αγνοούσαν τις φωνές τρόμου του θύματος.

Ωστόσο, καθώς ο δικαστής τον καταδίκαζε σε τρία χρόνια και δύο μήνες φυλάκισης, ο Φίλποτ φάνηκε να χαμογελάει καθώς έφευγε από το εδώλιο για τα κρατητήρια. Ο θρασύς αυτός άνδρας – που είχε επίσης χτυπήσει βάναυσα δύο προηγούμενες συντρόφους του – πιθανότατα θα αποφυλακιστεί μέσα σε ένα χρόνο λόγω του χρόνου κράτησης που έχει ήδη εκτίσει, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daiy Mail.

Συνεχόμενες κακοποιήσεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φίλποτ, παλιότερα από το Canterbury, καταλήγει πίσω από τα κάγκελα για ενδοοικογενειακή βία. Μια πρώην σύντροφος είχε χτυπηθεί μέχρι αναισθησίας από μαρμάρινη σανίδα κοπής, ενώ η άλλη είχε δαγκωθεί στο μάγουλο μέσα σε ταξί.

Στην τελευταία υπόθεση, το δικαστήριο άκουσε ότι η λεκτική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση εκτεινόταν σε 14 μήνες από τη διάρκεια της ενάμιση έτους σχέσης τους. Συγκεκριμένα, ο Φίλποτ στραγγάλισε δύο φορές το θύμα – μια φορά μέχρι να γίνουν μπλε τα χείλη της –, παγίδευε σκόπιμα τον καρπό της σε μια πόρτα, τη δάγκωνε στο πρόσωπο και την χτυπούσε επανειλημμένα με παπούτσι. Μάλιστα, της είπε ότι έτσι «θα φαίνεται καλύτερα στο δικαστήριο».

Η καταστροφική επίδραση της βίας του την οδήγησε να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο, να υποστεί αποβολή και να πιστεύει ότι θα την σκοτώσει. Σε δήλωση για τον αντίκτυπο στο θύμα που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η γυναίκα είπε: «Δεν ξεκίνησε ποτέ ως βία. Ξεκίνησε όταν άρχισε να μου λέει τι να σκέφτομαι, τι να πιστεύω, πώς να νιώθω. Να λέω κάτι για να με διορθώσει, να εκφράζω μια σκέψη για να με σταματήσει. Δυστυχώς, η πραγματικότητά μου δεν ήταν δική μου και έτσι ξεκίνησε, αργά αμφισβητώντας τον εαυτό μου.»

Η γυναίκα, που ανάρρωνε από ασθένεια, είπε ότι ο Φίλποτ εκμεταλλεύτηκε επίσης τις ευάλωτες καταστάσεις της όσον αφορά την σωματική και ψυχική της υγεία. «Ο Σολ με εκπαιδεύσε να περπατάω στα τσόφλια γύρω του. Συνήθιζα να επαναλαμβάνω αυτά που θα έλεγα για να μην τον προκαλέσω. Ακόμα και η ειλικρίνεια ένιωθε επικίνδυνη γύρω του. Τα όριά μου εξαφανίζονταν αργά – μικρά κομμάτια του εαυτού μου χάνονταν. Ήμουν ψυχικά εξαντλημένη… Βασανίστηκα, ελέγχθηκα και χειραγωγήθηκα.»

Η γυναίκα περιέγραψε επίσης πώς δεν μπορεί πλέον να επισκέπτεται μέρη όπου είχε κακοποιηθεί από αυτόν και ότι έχει απομείνει με «άγχος που κανένα φάρμακο δεν μπορεί να θεραπεύσει και μνήμες που δεν μπορώ να ξεχάσω». «Θυμάμαι ακόμα να κοιτάζω στα μάτια του Σολ καθώς με στραγγάλιζε και να βλέπω κακό», πρόσθεσε. «Δεν μπορώ ποτέ να εξηγήσω το συναισθηματικό σφίξιμο που προκαλεί ο τρόμος από τα χέρια του άνδρα που αγαπούσα.»

Πρόσθεσε: «Κοίταξα στον καθρέφτη και δεν αναγνώριζα πια τον εαυτό μου. Θα έκανε τα πάντα για να μου προκαλέσει πόνο και να με δει να υποφέρω. Όσο περισσότερο έχανε τον έλεγχο, τόσο πιο απελπισμένος γινόταν. Πιστεύω πραγματικά ότι αν είχα μείνει περισσότερο, θα με είχε σκοτώσει.»

Καταδίκη και ποινή

Ο Φίλποτ παραδέχθηκε πέντε αδικήματα επίθεσης με πρόκληση σωματικής βλάβης, δύο για σκόπιμο στραγγαλισμό και ένα για ποινική ζημία, που διαπράχθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου φέτος. Μερικές από τις επιθέσεις συνέβησαν ενώ έμεναν με τον πατέρα του στο Canterbury, όπως άκουσε το δικαστήριο.

Σε μία τον Ιούλιο πέρυσι, ο Φίλποτ την χτύπησε στο πρόσωπο, την τράβηξε από τα μαλλιά και κλείδωσε την πόρτα. Μετά τη σύλληψή του στις 8 Φεβρουαρίου φέτος, ο Φίλποτ, που είχε 11 προηγούμενες καταδίκες για 20 αδικήματα, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της ανάκρισης και παραδέχθηκε την ενοχή του μόλις τρεις μήνες πριν ξεκινήσει η δίκη του.

Μια αξιολόγηση από την υπηρεσία επιτήρησης πριν από την καταδίκη κατέληξε ότι αποτελεί πολύ υψηλό κίνδυνο σοβαρής βλάβης για τους συντρόφους του και μέτριο κίνδυνο για το κοινό γενικά.

Ο Φίλποτ υπέστη επίσης πενταετή απαγόρευση επικοινωνίας με την πρώην σύντροφό του και τη μητέρα της, ενώ του απαγορεύτηκε η πρόσβαση στις περιοχές Broadstairs και Ramsgate. Οι δύο προηγούμενες ποινές φυλάκισης το 2019 και 2022 για επιθέσεις σε συντρόφους ήταν 16 μήνες, και λόγω του χρόνου κράτησης που έχει ήδη εκτίσει, πιθανότατα θα αποφυλακιστεί μέσα σε ένα χρόνο.

Μετά τη δίκη, το πιο πρόσφατο θύμα του δήλωσε ότι η διάρκεια της ποινής «δεν αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτά που μου έκανε». Η νεαρή γυναίκα πρόσθεσε: «Ανησυχώ ότι ο Σολ θα επιτεθεί στην επόμενη σύντροφό του. Πιστεύω ότι τελικά θα σκοτώσει κάποιον.»