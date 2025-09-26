Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν το Κρεμλίνο ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει με πλήρη ισχύ σε νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του, ακόμα και με την κατάρριψη ρωσικών μαχητικών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών, σε έντονο κλίμα, με Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχία για την πρόσφατη παραβίαση από τρία ρωσικά MiG-31 πάνω από την Εσθονία.

Μετά τη συνάντηση, οι Ευρωπαίοι εκτίμησαν ότι η ενέργεια ήταν σκόπιμη και κατευθυνόμενη από Ρώσους στρατιωτικούς διοικητές.

Αρνείται τις παραβιάσεις η Ρωσία, ενώ ο Πούτιν κλιμακώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία

Η Μόσχα, από την πλευρά της, αρνείται ότι τα αεροσκάφη της πέρασαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, ενώ επιμένει ότι δεν επιχειρεί να «δοκιμάσει» τη Συμμαχία.

Τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν σειρά παραβιάσεων τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια συγκυρία που δοκιμάζει σε πρωτοφανή βαθμό τη Συμμαχία. Ορισμένοι ηγέτες ζητούν ψυχραιμία, ενώ άλλοι τάσσονται υπέρ μιας πιο σκληρής στάσης απέναντι στη Ρωσία.

Η Ρωσία, πέρα από την άρνηση, απέδωσε άλλο περιστατικό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία σε «λάθος», ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές πτήσεις «καθοδηγούνται από διεθνείς κανόνες».

Οι αυξανόμενες παραβιάσεις λαμβάνουν χώρα την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν κλιμακώνει τις επιθέσεις κατά της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής και η αμερικανική στήριξη στο Κίεβο εμφάνιζε ρωγμές.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να υπερασπιστεί με σθεναρό τρόπο τον εναέριο χώρο του από κάθε παραβίαση», δήλωσε, παράλληλα, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Οι Ευρωπαίοι ξεκαθάρισαν στη Μόσχα πως οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, κάλεσε αυτή την εβδομάδα την Ουκρανία να ανακαταλάβει τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία «με τη στήριξη της ΕΕ», ορίζοντας τον ρόλο των ΗΠΑ ως προμηθευτή όπλων που θα μεταφέρονται μέσω των Ευρωπαίων συμμάχων στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τις πηγές, στη συνάντηση στη Μόσχα Ρώσος διπλωμάτης ανέφερε στους Ευρωπαίους ότι οι παραβιάσεις αποτελούν απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, τις οποίες –κατά το Κρεμλίνο– δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει το Κίεβο χωρίς τη βοήθεια του ΝΑΤΟ -με αποτέλεσμα η Ρωσία να θεωρεί ότι ήδη βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ρωσική πλευρά κράτησε εκτενείς σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ανέφεραν οι πηγές, οδηγώντας την ευρωπαϊκή ομάδα να υποθέσει ότι είχαν λάβει οδηγίες να παρέχουν μια λεπτομερή αναφορά της θέσης του ΝΑΤΟ στην ιεραρχία.

Γερμανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση και πως οι διπλωμάτες ξεκαθάρισαν στη Μόσχα ότι οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει την Πέμπτη ότι συντονίζεται με Παρίσι, Λονδίνο και Βαρσοβία και στηρίζει «κάθε αναγκαίο μέτρο».

«Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος, αυτό θα σημαίνει πόλεμο»

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει τη θέση πως το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτει τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο των μελών του –γραμμή την οποία ακολούθησε και ο γ.γ. της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ έχει ήδη ενεργοποιήσει δύο φορές μέσα στον Σεπτέμβριο το Άρθρο 4 για διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής, μετά τις παραβιάσεις στην Πολωνία και την Εσθονία –αριθμός εξαιρετικά σπάνιος στην ιστορία της Συμμαχίας. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν υποψίες για ρωσική εμπλοκή σε περιστατικά με drones σε Δανία και Νορβηγία.

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο προειδοποιεί για κίνδυνο κλιμάκωσης. «Αν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος με πρόσχημα παραβίαση εναέριου χώρου, αυτό θα σημαίνει πόλεμο», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στη Γαλλία, Αλεξέι Μέσκοφ, στο ραδιόφωνο RTL.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, προειδοποιούν για ψυχραιμία ώστε να μην «πέσουν στην παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν, ενώ άλλοι, όπως ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ, τάσσονται υπέρ της κατάρριψης. «Οι Ρώσοι πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να συμβεί αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», είπε χαρακτηριστικά.