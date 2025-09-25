Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στήριξε τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να καταρρίπτουν ρωσικά drones και αεροσκάφη αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

«Αν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα εδώ με τον πρόεδρο Τραμπ: αν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Fox & Friends» του Fox News, προσθέτοντας ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να αποφασίζουν αν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροσκάφη εκτός του εδάφους συμμάχων ή να λάβουν περαιτέρω μέτρα.