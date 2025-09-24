Ένταση προκλήθηκε στην Τουρκία μετά την απόφαση δικαστηρίου, αργά το βράδυ της Τρίτης, να διατάξει τη σύλληψη του Μπογκάτς Σοϊντεμίρ, παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής στο YouTube «Soguk Savas» (Ψυχρός Πόλεμος), καθώς και του καλεσμένου του, ράπερ Ενές Ακγκιουντούζ. Οι εισαγγελικές αρχές εκτίμησαν ότι ένα αστείο που έγινε στην εκπομπή σχετικά με ρητό του προφήτη Μωάμεθ μπορεί να θεωρηθεί ως υποκίνηση θρησκευτικού μίσους.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής διαβάστηκε ένα σχόλιο θεατή που ήταν λογοπαίγνιο της φράσης «Το αλκοόλ είναι η μητέρα όλων των κακών», μια φράση που παραπέμπει σε χαντίθ, τα οποία καταγράφουν λόγια και πράξεις του Μωάμεθ.

Το συγκεκριμένο αστείο περιλάμβανε σεξουαλικό υπονοούμενο, κάτι που, σύμφωνα με επικριτές, συνιστά προσβολή προς τον Προφήτη.

Ο Σοϊντεμίρ ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσω social media, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει θρησκευτικές αξίες. Όπως έγραψε:

«Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα λογοπαίγνιο, αλλά θα έπρεπε να το σκεφτόμουν καλύτερα».

Πρόσθεσε ότι το επίμαχο απόσπασμα αφαιρέθηκε από το βίντεο της εκπομπής.

Ο παρουσιαστής, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Educatedear», διαθέτει περίπου 1,5 εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube και είναι αναγνωρίσιμος influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο ράπερ Ενές Ακγκιουντούζ υποστήριξε ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα και ότι οι δηλώσεις τους παρερμηνεύτηκαν.

Η Τουρκία, αν και επισήμως κοσμική, είναι κυρίως μουσουλμανική, με τις αρχές να διώκουν συχνά δημόσια πρόσωπα για σχόλια σχετικά με το ισλάμ, τον ισλαμικό νόμο και τον Προφήτη. Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει αυστηροποιήσει την παρακολούθηση του διαδικτύου, επεκτείνοντας τη νομοθεσία για την κρατική εποπτεία ψηφιακού περιεχομένου.

Οι τουρκικές αρχές απαγορεύουν τακτικά την πρόσβαση σε ιστοσελίδες, ελέγχουν αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα και επιβάλλουν κυρώσεις σε πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με εντολές αφαίρεσης περιεχομένου.

Σύμφωνα με έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Freedom House με έδρα την Ουάσινγκτον, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο, η Τουρκία κατατάσσεται τελευταία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις ελευθερίες στο διαδίκτυο.