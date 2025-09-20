Η Κλεοπάτρα έχει μείνει ως μία από τις πιο ισχυρές και γοητευτικές βασίλισσες της ιστορίας. Τώρα, οι εξερευνητές ισχυρίζονται ότι βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην ανακάλυψη του χαμένου τάφου της και αυτός μπορεί να βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, έχουν εντοπίσει ένα βυθισμένο λιμάνι στα βάθη της Μεσογείου, περίπου δύο μίλια από την ακτή της Αλεξάνδρειας, της ιστορικής αρχαίας πόλης. Το υποβρύχιο λιμάνι, σε βάθος περίπου 12 μέτρων, μπορεί να οδηγεί στα λείψανα των χαμένων εραστών.

Η Κλεοπάτρα, που κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 51 π.Χ. έως το 30 π.Χ., χρησιμοποιούσε την ομορφιά και τη σεξουαλική γοητεία της για να πετύχει τους στόχους της. Είχε μακρά σειρά εραστών, μεταξύ των οποίων ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας και ένας από τους διαδόχους του, ο Μάρκος Αντώνιος. Η Κλεοπάτρα και ο Αντώνιος αυτοκτόνησαν και θάφτηκαν μαζί, αλλά από τον θάνατό τους πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, ο τόπος ταφής τους παραμένει άγνωστος.

Το βυθισμένο λιμάνι, ήταν κάποτε συνδεδεμένο με την Τάποσιρις Μέγκνα, μια ιστορική πόλη που περιέχει έναν αρχαίο ναό αφιερωμένο στον Όσιρη, θεό του θανάτου. Η Τάποσιρις Μέγκνα, του οποίου το όνομα σημαίνει «Μεγάλος Τάφος του Όσιρη», βρίσκεται περίπου 30 μίλια από την Αλεξάνδρεια, που κάποτε ήταν η πρωτεύουσα της χώρας. Η Καθλίν Μαρτίνεζ, εξερευνήτρια και μακροχρόνια αναζητήτρια του τάφου της Κλεοπάτρας, ανακάλυψε το λιμάνι σε έναν νέο γύρο καταδύσεων μαζί με τον Μπομπ Μπάλαρντ, που είναι γνωστός για την ανακάλυψη του Τιτανικού. Το λιμάνι, που ήταν συνδεδεμένο με τον ναό, μπορεί να παρέχει ένα «καθοριστικό στοιχείο» για την τοποθεσία του τάφου ή ακόμη και να οδηγεί απευθείας στον ίδιο τον τάφο.

Σύμφωνα με την Daily Mail η νεοανακαλυφθείσα δομή αποτελείται από κολόνες, γυαλισμένα πέτρινα δάπεδα και διάσπαρτους αμφορείς, τα ψηλά αγγεία που χρησιμοποιούνταν ιστορικά για τη μεταφορά κρασιού, αποδεικνύοντας ότι υπήρχε δραστηριότητα στην περιοχή. Το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, που ανακοίνωσε τα νέα στο Facebook, χαρακτηρίζει αυτό το εύρημα ως «αποδεικτικά στοιχεία αρχαίας ναυτικής δραστηριότητας». «Είναι απλώς θέμα χρόνου πριν βρεθεί ο τάφος», δήλωσε η Μαρτίνεζ, που ερευνά την Τάποσιρις Μέγκνα από τον Οκτώβριο του 2005. «Μετά από 2.000 χρόνια, κανείς δεν έχει βρεθεί εκεί. Είμαστε οι πρώτοι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το 2022, η Μαρτίνεζ και η ομάδα της ανακάλυψαν ένα τούνελ μήκους 1.310 μέτρων, σκαλισμένο μέσα από στρώματα βράχου κάτω από τα ερείπια της Τάποσιρις Μέγκνα. Μέσα σε αυτό βρήκαν κεραμικά αγγεία και πήλινα σκεύη από την εποχή της Πτολεμαϊκής δυναστείας, της οποίας η Κλεοπάτρα ήταν η τελευταία βασίλισσα. Η Μαρτίνεζ πιστεύει ότι η Κλεοπάτρα μεταφέρθηκε στην Τάποσιρις Μέγκνα μετά τον θάνατό της, μέσω του υπόγειου τούνελ προς την κατεύθυνση του λιμανιού, όπου και τάφηκε. Το τούνελ εκτείνεται «ευθεία» προς το λιμάνι, υποδηλώνοντας ότι η αρχική λειτουργία του σχετιζόταν, ίσως ως μέρος ενός μυστικού δικτύου. Ωστόσο, η ειδικός δεν αποκλείει ότι ο τάφος βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα ερείπια του ναού, όπως ήταν η γενική υπόθεση. «Κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι η Κλεοπάτρα δεν βρίσκεται στην Τάποσιρις Μέγκνα», δήλωσε η Μαρτίνεζ, για να συμπληρώσει: «για να το πεις αυτό, πρέπει να σκάψεις ολόκληρη την περιοχή και να μην τη βρεις».

Η Κλεοπάτρα ήταν η τελευταία φαραώ της Αιγύπτου και η ηγεμόνας του Πτολεμαϊκού Βασιλείου της Αιγύπτου, από το 51 π.Χ. έως τον θάνατό της το 30 π.Χ., σε ηλικία μόλις 39 ετών, μετά την ήττα της στους Ρωμαϊκούς εμφυλίους πολέμους. Χρησιμοποίησε τη γοητεία της για να σαγηνεύσει πρώτα τον Ιούλιο Καίσαρα, εξασφαλίζοντας τη συμμαχία της Αιγύπτου με τη Ρώμη, και στη συνέχεια τον Μάρκο Αντώνιο. Για να καθιερώσει τον εαυτό της και τον Αντώνιο ως ηγέτες στα μάτια του αιγυπτιακού λαού, προσπάθησε να τους συνδέσει με τον μύθο της Ίσιδας και του Όσιρη. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Όσιρης σκοτώθηκε και τεμαχίστηκε σε κομμάτια που διασκορπίστηκαν σε όλη την Αίγυπτο. Αφού η Ίσιδα βρήκε όλα τα κομμάτια και επανέφερε τον σύζυγό της στη ζωή για λίγο, κατάφερε να τον αναστήσει.

Η Μαρτίνεζ πιστεύει ότι η βασίλισσα σχεδίασε την ταφή της με τέτοιο τρόπο ώστε το σώμα της και του εραστή της να βρεθούν σε ένα μέρος όπου οι Ρωμαίοι δεν θα σκέφτονταν ποτέ να ψάξουν. Έπρεπε να επιλέξει έναν τόπο όπου θα ένιωθε ασφαλής για τη μεταθανάτια ζωή της με τον Μάρκο Αντώνιο, δήλωσε η Μαρτίνεζ στο National Geographic. Περισσότερα από 2.000 χρόνια αργότερα, ό,τι σχέδιο κι αν είχε η Κλεοπάτρα φαίνεται ότι εξακολουθεί να λειτουργεί.