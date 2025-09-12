Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα πως κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 221 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αντιμετωπίζοντας μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα τριάμισι χρόνια που διαρκεί η ρωσική επίθεση.

Από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram, την ημέρα που η Ρωσία και η Λευκορωσία αρχίζουν σημαντικά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και δύο ημέρες αφού ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Χθες η κυβέρνηση της Πολωνίας προχώρησε στην ανάπτυξη περίπου 40.000 στρατιωτών προς τα σύνορα με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Αυτή η απόφαση έρχεται ως άμεση απάντηση στη μαζική εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο την Τετάρτη, ένα περιστατικό που κλιμάκωσε την ανησυχία και έθεσε σε συναγερμό ολόκληρη την ευρωπαϊκή συμμαχία.

Πηγή: ΑΠΕ