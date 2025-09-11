Για 14η συνεχόμενη φορά οι σωφρονιστικές αρχές της Νέας Υόρκης απέρριψαν την αίτηση αποφυλάκισης του Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, του ανθρώπου που δολοφόνησε τον Τζον Λένον το 1980 στο Μανχάταν.

Ο 70χρονος Τσάπμαν παρουσιάστηκε ενώπιον της επιτροπής αποφυλακίσεων στις 27 Αυγούστου, ενώ η απόφαση δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από το αρμόδιο υπουργείο των ΗΠΑ στο διαδίκτυο.

Η ιστορική δολοφονία συνέβη τη νύχτα της 8ης Δεκεμβρίου 1980, όταν ο 25χρονος τότε Τσάπμαν πυροβόλησε τον Λένον, καθώς επέστρεφε με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνo, στο διαμέρισμά τους στο Upper West Side. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, ο Λένον είχε υπογράψει ένα αυτόγραφο στον Τσάπμαν σε ένα αντίτυπο του άλμπουμ του «Double Fantasy». Ο δολοφόνος συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα κοντά στον τόπο του εγκλήματος, κρατώντας το μυθιστόρημα του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, «The Catcher in the Rye».

Το πλήρες πρακτικό της πρόσφατης ακρόασης δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη. Είναι γνωστό ότι ο Τσάπμαν στο παρελθόν έχει εκφράσει μεταμέλεια για την πράξη του.

«Ήξερα τι έκανα και ήξερα ότι ήταν κακό. Ήξερα ότι ήταν λάθος, αλλά ήθελα τη φήμη τόσο πολύ που ήμουν διατεθειμένος να κάνω τα πάντα και να αφαιρέσω μια ανθρώπινη ζωή», είχε δηλώσει πριν από τρία χρόνια στο συμβούλιο αποφυλάκισης.

Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν εκτίει ποινή από 20 έτη έως ισόβια στη σωφρονιστική μονάδα του Γκριν Χέιβεν, βόρεια της Νέας Υόρκης. Έχει δικαίωμα να υποβάλει νέο αίτημα αποφυλάκισης σε δύο χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2027.