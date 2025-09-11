Η Μελάνια Τραμπ αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Τσάρλι Κερκ, εκφράζοντας τον πόνο της για το μέλλον των δύο μικρών παιδιών του, μετά τη σοκαριστική δολοφονία του.

Σε ανάρτησή της στο Χ την Τετάρτη, η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Τα παιδιά του Τσάρλι θα μεγαλώσουν με ιστορίες αντί για αναμνήσεις, με φωτογραφίες αντί για γέλια και με σιωπή εκεί όπου θα έπρεπε να αντηχεί η φωνή του πατέρα τους».

Η Μελάνια πρόσθεσε ότι «η ζωή του Τσάρλι Κερκ πρέπει να λειτουργήσει ως συμβολική υπενθύμιση πως η συμπονετική συνείδηση ανυψώνει την οικογένεια, την αγάπη και την πατρίδα».

Charlie’s children will be raised with stories instead of memories, photographs instead of laughter, and silence where their father’s voice should have echoed.



Charlie Kirk’s life should serve as a symbolic reminder that compassionate awareness elevates family, love, and… — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 11, 2025

Ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής και διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Turning Point USA, στενά συνδεδεμένης με το κίνημα «Make America Great Again», έπεσε νεκρός από σφαίρα στον λαιμό στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, όπου συμμετείχε στην έναρξη της περιοδείας του «American Comeback Tour».

Melania Trump mourns for Charlie Kirk’s children in heart-wrenching post after his assassination https://t.co/4HesiIRjrl pic.twitter.com/Y2XyJbSw7M — New York Post (@nypost) September 11, 2025

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. ΟΤσάρλι Κερκ αφήνει πίσω του δύο παιδιά, έναν γιο που έκλεισε τον πρώτο του χρόνο τον Μάιο και μία κόρη που γιόρτασε τα τρίτα της γενέθλια τον Αύγουστο. Η σύζυγός του, Έρικα Φραντσβ, με την οποία παντρεύτηκε το 2021, μοιραζόταν συχνά στιγμιότυπα του Κερκ με τα παιδιά τους στα social media.