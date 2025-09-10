Ύστερα από ένα διήμερο με χάος και αιματηρές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που οδήγησαν τον πρωθυπουργό, Κ.Π. Σάρμα Όλι, να παραιτηθεί, στρατιώτες περιπολούσαν στους δρόμους της Κατμαντού την Τετάρτη, εν μέσω μιας αόριστης απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα του Νεπάλ.

Η χειρότερη αναταραχή των τελευταίων δεκαετιών στη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων πυροδοτήθηκε από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανακλήθηκε μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα, όταν η Αστυνομία έριξε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να ελέγξει τα πλήθη.

«Προσπαθούμε πρώτα να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του στρατού, Raja Ram Basnet. «Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων».

Δεν αναφέρθηκαν διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα, αλλά τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι περίπου 25 άτομα, που προσπαθούσαν να «προκαλέσουν αναταραχές» στα περίχωρα του Κατμαντού, τέθηκαν υπό κράτηση, όπως σημειώνει το Reuters, επισημαίνοντας παράλληλα πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα τις αναφορές αυτές.

Αρκετά κυβερνητικά κτίρια, από το Ανώτατο Δικαστήριο και το Κοινοβούλιο έως τις κατοικίες υπουργών, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας του Όλι, πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών της Τρίτης, με τις αναταραχές να υποχωρούν μόνο μετά την παραίτηση.

«Δεν υπάρχουν διαδηλωτές εδώ», δήλωσε στο Reuters ο Ram Kumar Shrestha, κάτοικος στην πρωτεύουσα. «Μόνο λίγα άτομα περπατούν στον δρόμο. Εδώ είναι ήσυχα».

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι γίνονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ των Αρχών και των διαδηλωτών, αλλά δεν έδωσαν λεπτομέρειες.

Γιατί εξεγέρθηκαν οι νέοι στο Νεπάλ

Οι περισσότεροι διαδηλωτές ήταν νέοι άνθρωποι που εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για αυτό που αποκαλούσαν αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να ενισχύσει τις οικονομικές ευκαιρίες.

Εδώ και χρόνια, η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν εργασία σε χώρες όπως η Μαλαισία και η Νότια Κορέα, κυρίως σε εργοτάξια, προκειμένου να στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους.

Σφηνωμένο μεταξύ Ινδίας και Κίνας, το Νεπάλ αντιμετωπίζει πολιτική και οικονομική αστάθεια από τότε που οι διαδηλώσεις οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας το 2008.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της Ινδίας συνεδρίασε επίσης αργά την Τρίτη για να συζητήσει την κατάσταση στη γειτονική χώρα. «Η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία του Νεπάλ είναι υψίστης σημασίας», δήλωσε αργότερα ο πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, σε ανάρτησή του στο X. «Καλώ με ταπεινότητα όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στο Νεπάλ να διατηρήσουν την ειρήνη και την τάξη».