Το Νεπάλ παραδόθηκε στο χάος με την κυβέρνηση να έχει πέσει και τους διαδηλωτές να κυνηγούν πολιτικούς και να προχωρούν σε λιντσαρίσματα, όπως ενός πρώην πρωθυπουργού και του τωρινού αντιπροέδρου.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι συγκλονιστικά, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η αστυνομία σιγά-σιγά χαλαρώνει τη στάση της, ενώ μερικοί ένστολοι φέρεται να λιποτακτούν.

Nepal govt was getting exposed for corruption, so they banned social media apps. But with almost 14 million young people, they can't ignore Gen Z. This generation won't stay silent.

Ο στρατός μέχρι πρότινος ήταν έτοιμος να επέμβει για να αποκαταστήσει την τάξη, αλλά με βάση όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η σύντομη αποκατάσταση αποτελεί «όνειρο θερινής νυκτός».

Η Βουλή της χώρας παραδόθηκε στις φλόγες και φαίνεται να έχει καταστραφεί πλήρως, με τους διαδηλωτές να αποκτούν πρόσβαση σε όπλα, που κλέβουν από αστυνομικούς. Στόχος της εξέγερσης είναι κυβερνητικά κτίρια, σπίτια υπουργών και κυβερνητικών αξιωματούχων.

A shameful day in Nepal's history.



Από τις ταραχές έχουν χάσει τη ζωή τους τόσο διαδηλωτές, όσο και πολιτικά πρόσωπα. Παραδείγματος χάριν, νωρίτερα διαδηλωτές έκαψαν το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγός του Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα και πέθανε.

Ακολουθεί σκληρή φωτογραφία, που δείχνει διασώστες να απεγκλωβίζουν τη Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία πέθανε λίγα λεπτά αργότερα:

Επίσης, στόχος των διαδηλωτών έγινε και το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Sher Bahadur Deuba, τον οποίο λίντσαραν μαζί με τη σύζυγό του Arzu Rana Deuba. Βίντεο δείχνει όχλο να μπαίνει στο σπίτι του και αν τον χτυπάνε, όσο εκείνος κλαίει και παρακαλεί για τη ζωή του.

footage showing former nepalese pm Rana Deuba and his wife surrounded and beaten by a mob in their residence. his wife is now confirmed dead.



this cannot be a "Gen Z" spontaneous riot.



this is nepal's "maidan"!



Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως θύμα λιντσαρίσματος έπεσε και ο 65χρονος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Bishnu Paudel.

Οι πληροφορίες διαφέρουν για το πώς εντοπίστηκε (κάποιοι λένε ότι τον βρήκαν σπίτι του, άλλοι πως τον έπιασαν σε μια προσπάθεια να κρυφτεί). Με βάση σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο, οι διαδηλωτές περικύκλωσαν τον αντιπρόεδρο και ξεκίνησαν να τον κλωτσάνε, σαν να ανταλλάσουν πάσες αν έπαιζαν ποδόσφαιρο.

Στη συνέχεια, τού φόρεσαν κουκούλα και τον κυνήγησαν γυμνό σε ποτάμι, με τον ίδιο να ουρλιάζει και τον κόσμο να γελάει.

Έπειτα, τον έπιασαν και περιέφεραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού, με την τύχη του να αγνοείται έκτοτε.

Big Breaking 🚨

Προηγουμένως, ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι υπέβαλε την παραίτησή του και χρησιμοποιώντας κρατικό ελικόπτερο εγκατέλειψε τη χώρα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως «ο δολοφόνος, όπως τον αποκαλείτε, δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Μπορείτε να επιστρέψετε στα σπίτια σας», αλλά η κατάσταση όχι μόνο δεν εκτονώθηκε, αλλά πλέον είναι εκτός ελέγχου.

Η στιγμή που φεύγει με ελικόπτερο:

Nepal başbakanının istifa ettikten sonra helikopterle ülkeden kaçtığı anlara ait görüntüler



Σύμφωνα με ασιατικά δημοσιεύματα, οι πολίτες του Νεπάλ (κυρίως η Gen Z, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά) διαμαρτύρονται για την ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα και την τεράστια διαφθορά, δύο παράγοντες που έχουν ωθήσει πολλούς Νεπαλέζους στη μετανάστευση.

Ακολουθούν φωτογραφίες του Associated Press που αποτυπώνουν το χάος στο Νεπάλ: