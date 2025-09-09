Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στο Νεπάλ από διαδηλωτές που ζητούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της οικονομικής κρίσης. Κατά τη διάρκεια των ταραχών σκοτώθηκαν πολίτες, όπως και η σύζυγος πρώην πρωθυπουργού που κάηκε ζωντανή.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές έκαψαν το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγός του Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν, έγραψε το India Today.

Bien por Nepal , La libertad es un derecho, vivir en Dictadura no es Democracia.. https://t.co/zn65b9jFny — Arni Valdez (@ArnildoVal95) September 9, 2025

Επίσης, έχουν πυρποληθεί υπουργικές κατοικίες και κομματικά γραφεία, με τους διαδηλωτές να επιδίδονται σε πλιάτσικο.

Φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνει φτωχούς πολίτες να κυκλοφορούν στο δρόμο με πλούτη που πήραν από τα λεηλατημένα κτίρια αξιωματούχων, κουβαλώντας κοσμήματα, ακριβές πολυθρόνες, τηλεοράσεις κτλ.

Nepal’s Finance Minister, after people became frustrated with the current government, was stripped, beaten, and chased down by the riverside. pic.twitter.com/VXK1UeAK4S — Vikky (@B1Viking) September 9, 2025

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία αντιμετωπίζει με χρήση βίας τις διαδηλώσεις, ενώ ο στρατός είναι σε εγρήγορση, με την πολιτική ηγεσία να εξετάζει όλα τα σενάρια, καθώς κινδυνεύει τα χάσει τη θέση της και συγχρόνως τα εισοδήματά της.

Σημειώνεται, ότι η αναταραχή στο Νεπάλ οφείλεται στην υψηλή διαφθορά και την επαίσχυντη οικονομική κατάσταση. Ενδεικτικά, όσο χιλιάδες Νεπαλέζοι ξενιτεύονταν για μια καλύτερη ζωή, υπουργοί, βουλευτές και άλλοι αξιωματούχοι διαφήμιζαν με τις οικογένειες τους τις περιουσίες που απέκτησαν με κρατικό χρήμα, ζητώντας λιτότητα από τον κόσμο.

Φωτογραφίες του Associated Press, παρέχουν μια γεύση από όσα διαδραματίζονται στο Νεπάλ: