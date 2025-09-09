Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνέζ, ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πως σήμερα το πρωί ανακαλύφθηκαν κεφάλια χοίρων μπροστά σε τζαμιά στην πρωτεύουσα της χώρας και την περιφέρειά της, καταγγέλλοντας τις πράξεις ως «απεχθείς».

Τα κεφάλια αυτά βρέθηκαν σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι, στο Σηκουάνα-Σεν-Ντενί (ανατολικά του Παρισιού) και στο Ο-ντε-Σεν (νοτιοδυτικά του Παρισιού), όπως έκανε γνωστό το Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

«Άρχισε αμέσως έρευνα», πρόσθεσε ο αρχηγός της Αστυνομίας, διαβεβαιώνοντας πως «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να βρεθούν οι δράστες αυτών των απεχθών πράξεων».

«Εκφράζω όλη την υποστήριξή μου προς τους υπευθύνους και τους πιστούς των τζαμιών που επλήγησαν από αυτές τις αφόρητες προκλήσεις. Το να επιτίθεται κάποιος σε χώρους λατρείας αποτελεί απύθμενη δειλία», έγραψε από την πλευρά του στο X ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό.

