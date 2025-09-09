Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο στο Πεκίνο πως η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσουν την επικοινωνία και να εμβαθύνουν τη συνεργασία καθώς η παγκόσμια κατάσταση καθίσταται όλο και περισσότερο περίπλοκη και ταραχώδης.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί στενά με την Πορτογαλία στο πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας για να διαφυλάξουν το σύστημα του ελεύθερου εμπορίου και να προωθήσουν ένα περισσότερο δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Πρόσφατα η Κίνα δήλωσε ότι «αντιτίθεται σθεναρά» σε κάθε πίεση, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν οικονομική πίεση στο Πεκίνο σχετικά με το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Κίνα, που δεν καταδίκασε ποτέ τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία αλλά εμφανίζει τον εαυτό της ως ουδέτερη πλευρά και ενδεχόμενο διαμεσολαβητή στη σύγκρουση, κατηγορείται συχνά από τους Δυτικούς ότι βοηθά τη Ρωσία να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις, κυρίως επιτρέποντάς της να αποκτήσει τα τεχνολογικά στοιχεία που χρειάζεται για την παραγωγή όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ