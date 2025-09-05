Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι «αντιτίθεται σθεναρά» σε κάθε πίεση, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν οικονομική πίεση στο Πεκίνο σχετικά με το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ απαίτησε χθες, Πέμπτη, από τους ηγέτες της Ευρώπης να «ασκήσουν πίεση στο οικονομικό πεδίο στην Κίνα λόγω της υποστήριξής της στη ρωσική πολεμική προσπάθεια», σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

«Η Κίνα δεν είναι η πηγή αυτής της κρίσης, ούτε ενδιαφερόμενο μέρος», απάντησε σήμερα σε τακτική συνέντευξη Τύπου ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Αντιτιθέμεθα σθεναρά στην τάση που συνίσταται να αναφέρεται η Κίνα με κάθε ευκαιρία και αντιτιθέμεθα σθεναρά σε τυχόν οικονομικές πιέσεις σε βάρος της», υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος παρέκαμψε επίσης ερώτηση για την απόφαση που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος να μετονομάσει το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου.

«Είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο», είπε.

Η Κίνα δεν καταδίκασε ποτέ τη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία αλλά εμφανίζει τον εαυτό της ως ουδέτερη πλευρά και ενδεχόμενο διαμεσολαβητή στη σύγκρουση.

Η Κίνα κατηγορείται συχνά από τους Δυτικούς ότι βοηθά τη Ρωσία να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις, κυρίως επιτρέποντάς της να αποκτήσει τα τεχνολογικά στοιχεία που χρειάζεται για την παραγωγή όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ