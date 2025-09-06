Ο Αραβικός Σύνδεσμος τόνισε χθες Παρασκευή ότι η ειρηνική συνύπαρξη στην Εγγύς Ανατολή είναι ανέφικτη δίχως την εγκαθίδρυση κράτους της Παλαιστίνης και το τέλος αυτών που χαρακτήρισε «εχθρικές ενέργειες» του Ισραήλ.

Στην απόφασή του το κείμενο της οποίας καταρτίστηκε από την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία και η οποία εγκρίθηκε προχθές Πέμπτη, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών σημείωσε ότι «η απουσία δίκαιης λύσης του παλαιστινιακού ζητήματος και οι εχθρικές πρακτικές της δύναμης κατοχής» παραμένουν τα μεγάλα εμπόδια για «την ειρηνική συνύπαρξη» στην περιοχή.

Η απόφαση ακολούθησε σύνοδο του οργανισμού που διεξήχθη στο Κάιρο κι ολοκληρώθηκε χθες. Κατά τη διάρκειά της, οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών – μελών ενέκριναν «κοινό όραμα για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην περιοχή».

Η σύνοδος διεξήχθη καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους ενόψει της κατάληψης της πόλης της Γάζας – του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στον παλαιστινιακό θύλακο – και μερικές ημέρες μόλις αφού ο ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Μπεζαλέλ Σμότριτς εισηγήθηκε να προσαρτηθούν μεγάλα κομμάτια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκειμένου να «ενταφιαστεί η ιδέα» της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους οριστικά.

Στην απόφασή του, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Αραβικός Σύνδεσμος επιμένει ότι είναι ανέφικτη η διαρκής ειρήνη, η συνεργασία και η συνύπαρξη στην Εγγύς Ανατολή όσο το Ισραήλ συνεχίζει την κατοχή αραβικών εδαφών και «διατυπώνει έμμεσες απειλές για την κατάληψη ή την προσάρτηση περισσότερων αραβικών εδαφών».

Τα περισσότερα από τα 22 κράτη μέλη του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ) δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η Αίγυπτος και η Ιορδανία υπέγραψαν, το 1979 και το 1994 αντίστοιχα, συμφωνίες ειρήνης με τις οποίες έλαβε τέλος η εμπόλεμη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν με το εβραϊκό κράτος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ το 2020, στο πλαίσιο των λεγόμενων συμφωνιών του Αβραάμ, που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ.

Ωστόσο οι συνομιλίες περί ενδεχόμενης εξομάλυνσης των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ πάγωσαν μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που ακολούθησε.

Στην απόφασή του, ο Αραβικός Σύνδεσμος τόνισε πως κάθε διαρκής διευθέτηση πρέπει να θεμελιωθεί στη λύση των δυο κρατών και τη λεγόμενη αραβική ειρηνευτική πρωτοβουλία του 2002, που προέβλεπε πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων με αντάλλαγμα την αποχώρηση του Ισραήλ από όλα τα εδάφη που κατέλαβε το 1967 και συνεχίζει να κατέχει.

Πηγή: ΑΠΕ