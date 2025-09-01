Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απευθύνθηκε στον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι, χαρακτηρίζοντάς τον «αγαπητό φίλο» του, και τόνισε ότι οι σχέσεις των χωρών τους αναπτύσσονται δυναμικά, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

Ο Ινδός πρωθυπουργός από την πλευρά του εξέφρασε στον Ρώσο πρόεδρο την ελπίδα ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα προχωρήσουν ώστε να τερματιστεί ο μεταξύ τους πόλεμος σύντομα.

Οι δύο ηγέτες είχαν σήμερα συνομιλίες στην πόλη-λιμάνι της Κίνας, Τιαντζίν, στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) που διεξάγεται εκεί, μερικές ημέρες μετά την επιβολή εμπορικών κυρώσεων στην Ινδία από τις ΗΠΑ σε αντίποινα για την αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία.

Στη λιμουζίνα του Πούτιν ο Μόντι

«Οι συνομιλίες μαζί του είναι πάντα εύστοχες», σχολίασε ο Μόντι σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X στην αρχή της συνάντησής του με τον Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του περιφερειακού μπλοκ στην Τιαντζίν.

Η Ινδία και η Ρωσία στέκονται η μία στο πλευρό της άλλης ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, είπε επίσης ο Μόντι στον Πούτιν, αφού αυτός τον χαρακτήρισε «αγαπητό φίλο» του και τον μετέφερε με την θωρακισμένη λιμουζίνα του.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Η Κίνα και η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, η οποία είναι η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές αργού παγκοσμίως. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε επιπρόσθετους δασμούς στην Ινδία για τις αγορές της αυτές, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ινδία ή η Κίνα θα τις σταματήσουν.

Χέρι χέρι ο Πούτιν με τον Μόντι στην Κίνα

Κατά τη συνάντησή τους, ο Μόντι κρατούσε το χέρι του Πούτιν καθώς προχωρούσαν προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Και οι τρεις χαμογελούσαν καθώς μιλούσαν περιτριγυρισμένοι από διερμηνείς.

Αργότερα ο Μόντι ανήρτησε φωτογραφία στο X του ιδίου και του Πούτιν μέσα στη θωρακισμένη ρωσική λιμουζίνα Aurus που χρησιμοποιεί ο επικεφαλής του Κρεμλίνου.

«Ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, η Ινδία και η Ρωσία πάντα προχωρούσαν η μια δίπλα στην άλλη», είπε ο Μόντι στον Πούτιν κατά τη διμερή συνάντησή τους. «Η στενή μας συνεργασία είναι σημαντική όχι μόνον για τους λαούς και των δύο χωρών, αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία», πρόσθεσε ο Ινδός πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Had an excellent meeting with President Putin on the sidelines of the SCO Summit in Tianjin. Discussed ways to deepen bilateral cooperation in all sectors, including trade, fertilisers, space, security and culture. We exchanged views on regional and global developments, including… pic.twitter.com/DhTyqOysbf — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

«Αγαπητέ φίλε» αποκάλεσε τον Ινδό πρωθυπουργό ο Πούτιν

Ο τελευταίος απευθύνθηκε στον Μόντι κατά τη διμερή τους συνάντηση στα ρωσικά ως «Αγαπητέ κ. πρωθυπουργέ, αγαπητέ φίλε».

«Η Ρωσία και η Ινδία έχουν διατηρήσει ιδιαίτερες σχέσεις για δεκαετίες, φιλικές και εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το θεμέλιο για την ανάπτυξη των σχέσεών μας στο μέλλον», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Μόντι πρόσθεσε ότι χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας: «Ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές θα προχωρήσουν εποικοδομητικά. Πρέπει να βρεθεί τρόπος για να τερματιστεί η σύγκρουση το ταχύτερο δυνατό και να εγκαθιδρυθεί μόνιμη ειρήνη».

Το Σάββατο ο Μόντι επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του για μια ειρηνική διευθέτηση στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το γραφείο του Ινδού πρωθυπουργού,

«Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν», τόνισε ο Μόντι στο X μετά τις συνομιλίες του με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου και πρόσθεσε ότι συζήτησαν τη συνεργασία «σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένου του εμπορίου, των λιπασμάτων, του διαστήματος, της ασφάλειας και του πολιτισμού».

«Η Ειδική και Προνομιακή Στρατηγική Σύμπραξή μας παραμένει ένας ζωτικής σημασίας πυλώνας για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα», κατέληξε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Ο Πούτιν συχνά χρησιμοποιεί την Aurus στα ταξίδια του στο εξωτερικό και περιστασιακά προσφέρεται να μεταφέρει με αυτή άλλους ηγέτες. Μερικές φορές έχει ακόμη και χαρίσει το αυτοκίνητό του, όπως συνέβη με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ