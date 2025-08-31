Τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ συζήτησαν σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ στα ρωσικά ΜΜΕ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο μιας συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στην πόλη Τιαντζίν, στη βόρεια Κίνα.

Νωρίτερα το Κρεμλίνο κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ότι παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία έως ότου η Μόσχα να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.

Ο Πούτιν είχε συνομιλίες στην Αλάσκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ