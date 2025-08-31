Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ την Κυριακή (31/8) δεν θα πραγματοποιηθεί στην καθιερωμένη αίθουσα, αλλά σε διαφορετικό σημείο που θεωρείται ασφαλέστερο, για λόγους προστασίας.

Όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, μετά τις επιχειρήσεις κατά κορυφαίων στελεχών των Χούθι και την επίθεση εναντίον του στρατιωτικού εκπροσώπου της Χαμάς, αποφασίστηκε η εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου να μεταφερθεί σε «ασφαλή εναλλακτική τοποθεσία».

Το Σάββατο (30/8), οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν επισήμως ότι ο Αχμέντ αλ-Ραχάουι, πρωθυπουργός της κυβέρνησης των Χούθι στην Υεμένη, σκοτώθηκε μαζί με άλλους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικά στελέχη της οργάνωσης στην ισραηλινή επιδρομή που σημειώθηκε την Πέμπτη (28/8). Η ηγεσία των Χούθι, από την πλευρά της, έχει ορκιστεί πως θα υπάρξει απάντηση.

Πλήγμα στη Γάζα με στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς

Την ίδια στιγμή, σε κοινή ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού και της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ, επιβεβαιώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε αεροπορικό πλήγμα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, με στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Αν και δεν αποκαλύφθηκε το όνομα του προσώπου, αρκετά ισραηλινά μέσα υποστήριξαν πως πρόκειται για τον μακροχρόνιο εκπρόσωπο της Χαμάς, Χουνταιφά Σαμίρ Αμπνταλάχ αλ Καχλούτ, ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός με το πολεμικό του ψευδώνυμο «Αμπού Ομπέιντα». Μάλιστα, παλαιστινιακή πηγή δήλωσε την Κυριακή (31/8) σε μέσα της Σαουδικής Αραβίας ότι ο Αμπού Ομπέιντα έχει χάσει τη ζωή του.