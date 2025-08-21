Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων και για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με όρους «αποδεκτούς για το Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου επισήμανε στα ισραηλινά στρατεύματα το βράδυ της Πέμπτης ότι το υπουργικό του συμβούλιο είχε επίσης εγκρίνει σχέδια για μια μαζική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, παρά τη μεγάλη διεθνή και εσωτερική αντίθεση.

Η Χαμάς συμφώνησε σε μια πρόταση που εκπόνησαν Καταριανοί και Αιγύπτιοι μεσολαβητές για εκεχειρία 60 ημερών τη Δευτέρα, η οποία, σύμφωνα με το Κατάρ, θα οδηγούσε στην απελευθέρωση του μισού των υπολοίπων ομήρων στη Γάζα.

Ωστόσο, απαντώντας για πρώτη φορά, ο Νετανιάχου δεν έχει αποδεχτεί τη συμφωνία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται Ισραηλινό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο διαπραγματευτές θα αποσταλούν για νέες συνομιλίες μόλις καθοριστεί η τοποθεσία.

Σε βίντεο κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά της διεύθυνσης Γάζας στο Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει «δώσει εντολή να ξεκινήσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας».

«Ήρθα για να εγκρίνω τα σχέδια των IDF (Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων) για να αναλάβουμε τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και να νικήσουμε τη Χαμάς», είπε.

«Αυτά τα δύο ζητήματα – η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων μας – πηγαίνουν χέρι-χέρι», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει το επόμενο στάδιο των συνομιλιών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αυτή την εβδομάδα αντίθεση σε συμφωνία εκεχειρίας που θα περιλάμβανε μόνο μερική απελευθέρωση ομήρων.

Την Τετάρτη, η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι αγνόησε την πρόταση εκεχειρίας των μεσολαβητών και ότι εμπόδισε μια συμφωνία, όπως αναφέρει το Reuters.

Το Σάββατο, το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι το Ισραήλ θα προχωρούσε σε μια σύμφωνια μόνο «υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν μονομιάς», και ότι οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνουν την αποστράτευση της Χαμάς, την αποστρατικοποίηση της Γάζας, τον έλεγχο της περιμέτρου της Γάζας από το Ισραήλ και την εγκατάσταση διοίκησης που δεν ανήκει στη Χαμάς ή στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι μόνο 20 από τους 50 ομήρους εξακολουθούν να ζουν μετά από 22 μήνες πολέμου.

Οι Παλαιστίνιοι ανέφεραν ότι υπήρξε έντονη βομβαρδιστική δραστηριότητα στα ανατολικά της πόλης της Γάζας την Πέμπτη, μία μέρα αφότου ο στρατός ανακοίνωσε ότι είχε κάνει τα πρώτα βήματα στην επιχείρηση.

Οι IDF προειδοποίησαν τους ιατρικούς αξιωματούχους και διεθνείς οργανισμούς να προετοιμαστούν για την προγραμματισμένη εκκένωση ολόκληρου του πληθυσμού της πόλης της Γάζας, ενός εκατομμυρίου κατοίκων, προς καταφύγια στο νότιο τμήμα πριν από την επέμβαση των στρατευμάτων.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, υπό τον έλεγχο της Χαμάς, δήλωσε ότι απορρίπτει «οποιοδήποτε βήμα που θα υπονόμευε ό,τι έχει απομείνει από το σύστημα υγείας». Τα Ηνωμένα Έθνη και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεσμεύτηκαν να παραμείνουν για να βοηθήσουν όσους δεν μπορούν ή επιλέγουν να μην μετακινηθούν.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεση του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από την αποτυχία έμμεσων συνομιλιών με τη Χαμάς για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων τον προηγούμενο μήνα.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ξεκίνησαν επιχείρηση στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση που οργάνωσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και άλλοι 251 ελήφθησαν ως όμηροι.

Τουλάχιστον 62.192 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής, με τα στοιχεία να θεωρούνται από τον ΟΗΕ και άλλους ως η πιο αξιόπιστη πηγή για τις απώλειες.