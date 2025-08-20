Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση καυσίμων και ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κρατική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η διοίκηση του δήμου του Ισμαηλίου, στην περιφέρεια της Οδησσού, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπέστησαν ζημιές οι λιμενικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Εξάλλου το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο στοιχεία από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, πως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 42 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ