Ο ένοπλος που σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε κτίριο γραφείων στο Midtown το βράδυ της Δευτέρας ταυτοποιήθηκε ως ένας 27χρονος ψυχικά ασθενής από το Λας Βέγκας, ο οποίος οδήγησε διασχίζοντας τη χώρα μέχρι τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν από το αιματηρό περιστατικό. Ο Σέιν Ταμούρα, που είχε «καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικών προβλημάτων», εισέβαλε στο 345 Park Avenue, ένα πολυτελές κτίριο 44 ορόφων και άνοιξε πυρ σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τρεις πολίτες, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του, όπως δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας η Επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Τις. Ένα άτομο τραυματίστηκε από πυροβολισμό και ακόμη τέσσερα υπέστησαν ελαφρές κακώσεις στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Ο Ταμούρα, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας σε καζίνο του Λας Βέγκας, διπλοπάρκαρε το όχημά του με πινακίδες Νεβάδα έξω από το κτίριο και εισέβαλε κρατώντας ένα τουφέκι σε κοινή θέα, σύμφωνα με την αστυνομία και φωτογραφίες από το σημείο. Άρχισε να πυροβολεί μέσα στο λόμπι, τραυματίζοντας τους περισσότερους από τους ανθρώπους εκεί, πριν ανέβει στον 33ο όροφο, όπου σκότωσε το τελευταίο του θύμα και αυτοκτόνησε. Η Αστυνομία έψαξε το αυτοκίνητό του και βρήκε θήκη όπλου με σφαίρες, ένα γεμάτο περίστροφο, επιπλέον πυρομαχικά, γεμιστήρες, ένα σακίδιο και φάρμακα που του είχαν συνταγογραφηθεί.

Σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσίευσε η New York Post, ο δράστης διέθετε άδεια οπλοφορίας από το Λας Βέγκας με ημερομηνία λήξης το 2027. Δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του την Κυριακή και οδήγησε μέσα από αρκετές πολιτείες μέχρι τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν από τη μαζική επίθεση. Το όχημά του εντοπίστηκε στο Κολοράντο στις 26 Ιουλίου, στη Νεμπράσκα και την Αϊόβα στις 27 Ιουλίου και στην Κολούμπια του Νιου Τζέρσεϊ στις 4:24 μ.μ. τη Δευτέρα, ενώ μπήκε στο Μανχάταν «λίγο αργότερα», όπως δήλωσε η Τις. Ο δράστης καταγράφηκε σε βίντεο ασφαλείας να μπαίνει στον ουρανοξύστη με επιθετικό τουφέκι γύρω στις 6:30 μ.μ., λίγο πριν από την ώρα αιχμής της επιστροφής από τη δουλειά.

NYC gunman ID’d as Shane Tamura after deadly shooting that killed NYPD officer https://t.co/vVFPF2REvB pic.twitter.com/R91zFqu1Wu