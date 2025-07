Τρομακτικές φωτογραφίες δείχνουν εργαζόμενους της Blackstone να οχυρώνονται μέσα στο γραφείο τους, χρησιμοποιώντας σωρούς από έπιπλα για να φράξουν την πόρτα, ενώ ο ένοπλος Σέιν Ταμούρα εξαπέλυε την επίθεσή του στο κτίριο στο Midtown της Νέας Υόρκης, όπου στεγάζονται τα κεντρικά της εταιρείας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, οι εργαζόμενοι, ντυμένοι με επαγγελματική ενδυμασία, φαίνονται να στοιβάζουν δεκάδες γκρι καναπέδες στην πόρτα του γραφείου τους στον αριθμό 345 της Park Avenue, κτίριο που φιλοξενεί και τα κεντρικά του NFL, έως ότου το αυτοσχέδιο οδόφραγμα φτάσει το ταβάνι, σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το ABC7.

This is how the employees in the Blackstone building barricaded themselves inside their offices while the shooter was active. pic.twitter.com/M7pMyWP9zJ