Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη, όταν άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ μέσα σε κτήριο γραφείων στην Park Avenue, τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο άτομα – ανάμεσά τους και έναν αστυνομικό. Στο συγκεκριμένο κτήριο στεγάζονται μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και τα κεντρικά του NFL.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 345 Park Avenue, έναν ουρανοξύστη στο Midtown του Μανχάταν.

BREAKING: The active shooter has officially been neutralized on the 33rd floor!



Multiple injured victims have been reported in Blackstone Building in Manhattan, New York City.



Liberal America has a MASSIVE problem! pic.twitter.com/z3z3bDP60e — Jay 🇺🇸 (@MAGAresponse) July 28, 2025

Το κτίριο στεγάζει τόσο την έδρα της επενδυτικής εταιρείας Blackstone όσο και του Εθνικού Πρωταθλήματος Αμερικανικού Ποδοσφαίρου (NFL).

Διαθέτει επίσης υποκατάστημα της Bank of America και γραφεία της λογιστικής εταιρείας KPMG.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο NBC, ότι τουλάχιστον ένας αστυνομικός και ένας πολίτης έχουν δεχθεί πυροβολισμούς.

🚨Breaking News: The NYPD are responding to an active sh**ter situation inside a skyscraper at 345 Park Ave.



The Police scanner traffic have indicated it’s a male suspect who is middle eastern and is wearing a bulletproof vest.



At least 2 people sh*t, including police officer. pic.twitter.com/RjkT4RIOVB — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) July 28, 2025

Η κατάστασή τους παραμένει άγνωστη.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης προτρέπει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή της Ανατολικής 52ης Οδού μεταξύ της Park Avenue και της Lexington Avenue.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, αναφέρει: «Αναμένετε παρουσία οχημάτων έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην ευρύτερη περιοχή.»

BREAKING in New York City: Active shooter with a semi-automatic rifle reported on the East Side of Midtown in NYC.



Multiple casualties reported, including NYPD officers.



Suspect is thought to be wearing a bulletproof vest#PPN #NYC #Q pic.twitter.com/hbaL06XtHL — PPN (@PPN1776) July 28, 2025

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, έγραψε επίσης στην πλατφόρμα X: «Νεοϋορκέζοι: βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για περιστατικό με ένοπλο στο Midtown αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εάν βρίσκεστε στην περιοχή και μην βγείτε έξω αν είστε κοντά στην Park Avenue και την Ανατολική 51η Οδό.»

Ο δράστης εξουδετερώθηκε

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας.

UPDATE: At this time, the scene has been contained and the lone shooter has been neutralized. https://t.co/I3OpVuUuit — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) July 28, 2025

«Αυτή τη στιγμή, η περιοχή έχει τεθεί υπό έλεγχο και ο μοναδικός ένοπλος έχει εξουδετερωθεί», ανέφερε η επίτροπος Τζέσικα Σ. Τις σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.