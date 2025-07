Τον τρόμο σκόρπισε ο ένοπλος που κρατούσε ημιαυτόματο τουφέκι και εισέβαλε σε ουρανοξύστη στην καρδιά της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους πριν αυτοπυροβοληθεί. Ο δράστης, ο 27χρονος Σέιν Ταμούρα από το Λας Βέγκας, μπήκε σε ένα κτίριο γραφείων στην Παρκ Άβενιου του Μανχάταν το βράδυ της Δευτέρας και άνοιξε πυρ στο λόμπι. Στη συνέχεια ανέβηκε με ασανσέρ στον 33ο όροφο, για να συνεχίσει το μακελειό του.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ο αστυνομικός της Νέας Υόρκης, ο 36χρονος Νινταρούλ, ο οποίος εργαζόταν στην ασφάλεια εκείνη την ώρα. Τα άλλα τρία θύματα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ο ένοπλος φαίνεται ότι διέσχισε τις ΗΠΑ από το Λας Βέγκας. Η Αστυνομία λέει ότι ήταν γνωστό ότι είχε προβλήματα ψυχικής υγείας και αναζητά κίνητρο.

Οι πεζοί, μόλις άκουσαν τους πυροβολισμούς, έτρεξαν να κρυφτούν, ενώ η Αστυνομία προειδοποίησε για έναν ενεργό ένοπλο. Όσοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο κρύφτηκαν, καθώς οι πυροβολισμοί ακούγονταν τριγύρω τους. Μάλιστα, κάποιοι τοποθέτησαν καναπέδες και καρέκλες στις πόρτες, για να κρυφτούν στα γραφεία τους.

This is how the employees in the Blackstone building barricaded themselves inside their offices while the shooter was active. pic.twitter.com/M7pMyWP9zJ