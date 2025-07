Με ειρωνικές και αιχμηρές αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Έλον Μασκ επιτέθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ, με αφορμή το δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει «λίστα Έπσταϊν» και ότι ο χρηματιστής αυτοκτόνησε.

Ο Μασκ δημοσίευσε σήμερα μια εικόνα που απεικονίζει, με σαρκαστικό τρόπο, τη μεταστροφή της κυβέρνησης Τραμπ σε σχέση με τις παλαιότερες δηλώσεις και θέσεις της, συνοδεύοντάς τη με emoji οργής και χαρακτηρίζοντας τα στελέχη της «κλόουν».

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Μασκ ανήρτησε μετρητή συλλήψεων, ο οποίος δείχνει «μηδέν», τονίζοντας τη στασιμότητα στην απόδοση ευθυνών για το πολύκροτο σκάνδαλο.

What’s the time? Oh look, it’s no-one-has-been-arrested-o’clock again … pic.twitter.com/CO9xJz68Tf