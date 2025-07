Στους 59 αυξήθηκαν οι νεκροί από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Τέξας, μετέδωσε σήμερα το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της πολιτείας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό περισσότερων από 24 παιδιών που αγνοούνται από μία καλοκαιρινή κατασκήνωση για κορίτσια που επλήγη από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Τέξας διεξάγονται σήμερα για τρίτη ημέρα, καθώς οι διασώστες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο μεγαλύτερων πλημμυρών.

My heart feels so heavy right now.



As of 3:30 PM on July 4th, 23 children remain missing at Camp Mystic in Hunt, Texas, along the Guadalupe River.



