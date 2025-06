Ο κύριος Ονανά είναι μόνο ένας από τους εκατοντάδες – ίσως και χιλιάδες – Αφρικανούς που βρέθηκαν να πολεμούν στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

Πολλοί ακόμη έχουν στρατολογηθεί σε εργοστάσια για να συντηρήσουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Άνθρωποι από την Αφρική και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες εξαναγκάζονται ή δελεάζονται να καταταγούν, καθώς η Ρωσία προσπαθεί να αναπληρώσει τις τρομακτικές απώλειες της τριετούς της επίθεσης.

Σύμφωνα με το αμερικανικό think tank «Center for Strategic and International Studies», σχεδόν ένα εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την αρχή της εισβολής. Αν και οι περισσότεροι νεοσύλλεκτοι είναι φτωχοί Ρώσοι πολίτες, το Κρεμλίνο έχει επεκτείνει τις στρατολογήσεις του στο εξωτερικό, ενώ έχει εισάγει και περίπου 10.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα.

Πληροφορίες και μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή της η βρετανική εφημερίδα The Telegraph αναφέρουν πως αρκετοί Αφρικανοί στρατολογούνται είτε με υποσχέσεις υψηλών αμοιβών είτε μέσω εξαπάτησης ή εξαναγκασμού.

«Αποστολές αυτοκτονίας» και νεκροί Καμερουνέζοι

Η κυβέρνηση του Καμερούν, ιδιαίτερα ανήσυχη από τις αυξημένες περιπτώσεις λιποταξίας στρατιωτών που ταξιδεύουν προς τη Ρωσία, επέβαλε αυστηρότερους περιορισμούς στις στρατιωτικές άδειες εξόδου από τη χώρα τον περασμένο Μάρτιο.

Πολλοί από αυτούς τους στρατιώτες δεν επέστρεψαν ποτέ. Έχουν πέσει νεκροί σε αποστολές με ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης, σε μια περίοδο όπου οι ρωσικές δυνάμεις μετρούν πάνω από 1.100 απώλειες την ημέρα για μικρά εδαφικά οφέλη.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα από το Καμερούν, τουλάχιστον 60 άνδρες από τη χώρα έχουν σκοτωθεί ήδη στον πόλεμο.

Η ιστορία του Ονανά

Ο κ. Ονανά πείστηκε να υπογράψει με την υπόσχεση ενός παχυλού μισθού και στάλθηκε για πέντε εβδομάδες εκπαίδευσης σε Ροστόφ και Λουγκάνσκ. Στην ομάδα του υπήρχαν περίπου 10 άλλοι ξένοι – από Μπαγκλαντές, Ζιμπάμπουε και Βραζιλία.

Κατά την εκπαίδευση είχε δυνατότητα επικοινωνίας με την οικογένειά του, όμως πριν σταλεί στο μέτωπο, του πήραν το κινητό και τα έγγραφά του.

Η σύντομη στρατιωτική του καριέρα τελείωσε δραματικά όταν, στις αρχές Μαΐου, διατάχθηκε μαζί με άλλους οκτώ να καταλάβουν ένα πολυβολείο στην πρώτη γραμμή. Το σημείο βομβαρδίστηκε, σκοτώνοντας όλους τους υπόλοιπους. Ο ίδιος έμεινε τραυματισμένος κάτω από τα ερείπια επί έξι ημέρες, μέχρι που κατάφερε να διαφύγει και τελικά αιχμαλωτίστηκε.

Η διαφορά στους μισθούς και η «αιμορραγία» του καμερουνέζικου στρατού

Το χάσμα ανάμεσα στις ισχνές αποδοχές των στρατιωτών του Καμερούν και τις υποσχέσεις των Ρώσων εντείνει το φαινόμενο της λιποταξίας. Ένας δευτεροκλασάτος Καμερουνέζος στρατιώτης λαμβάνει περίπου 67 λίρες τον μήνα, την ώρα που η Ρωσία προσφέρει έως και 1.500 λίρες στους ξένους που κατατάσσονται στον στρατό της.