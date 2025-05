Απειλές κατά της Ουκρανίας, εξαπέλυσε για ακόμα μια φορά ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, λέγοντας ότι «το Κίεβο έχει μια τελευταία ευκαιρία να διατηρήσει κάποιου είδους κρατική υπόσταση μετά τον αναπόφευκτο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Μιλώντας την Τρίτη σε διεθνές νομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, προέτρεψε την Ουκρανία να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες καθώς, όπως είπε, οι ηγέτες της «έχουν μια τελευταία ευκαιρία να διατηρήσουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μετά το τέλος των στρατιωτικών ενεργειών, κάποιου είδους κρατική υπόσταση ή – αν θέλετε – κάποιο είδος διεθνούς νομικής προσωπικότητας και να κερδίσουν μια ευκαιρία για ειρηνική ανάπτυξη».

Αν όμως η Ουκρανία αρνηθεί την ειρήνη, «θα αντιμετωπίσει θα αντιμετωπίσει το μονοπάτι της άνευ όρων παράδοσης – πολλοί στη Ρωσία θα προτιμούσαν αυτό το ενδεχόμενο» είπε ο Μεντβέντεφ.

Η Μόσχα ανησυχεί για το γεγονός ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν άτομα στην Ουκρανία που να έχουν τη νομική εξουσία να υπογράψουν οποιοδήποτε είδος ειρηνευτικής συμφωνίας, σημείωσε ο Ρώσος πολιτικός. Η ανησυχία αυτή έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι μια συνθήκη που θα υπογραφεί από τη σημερινή ηγεσία θα μπορούσε στη συνέχεια να απορριφθεί από την επόμενη κυβέρνηση.

