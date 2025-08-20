Ενδεχομένως να είστε και εσείς στην κατηγορία που μόλις γυρίσατε από την καλοκαιρινή σας άδεια, αλλά το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει και ψάχνετε για σύντομες αποδράσεις. Και το Αγκίστρι είναι η ιδανική επιλογή, ακόμη και για μία μονοήμερη απόδραση.

Το όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού είναι ένας μικρός παράδεισος για χαλαρές στιγμές δίπλα στην Αθήνα και δροσερές βουτιές στις υπέροχες παραλίες του. Το πευκόφυτο Αγκίστρι είναι τόσο μικρό που μπορείς να το εξερευνήσεις με τα πόδια ή με ποδήλατο. Με πλούσια βλάστηση που αγγίζει σχεδόν τη θάλασσα, μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως έναν μικροσκοπικό, επίγειο παράδεισο, ενώ οι παραλίες του θα σε ενθουσιάσουν.

Ενδεικτικά, η Σκάλα είναι αμμουδερή παραλία στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, στην οποία θα βρεις ταβέρνες για φρέσκο ψάρι. Η βοτσαλωτή Δραγωνέρα είναι μια υπέροχη παραλία μέσα στα πεύκα στη δυτική πλευρά του νησιού, ενώ η Χαλικιάδα με τα γαλαζοπράσινα νερά και το λευκό βότσαλο θα σε εντυπωσιάσει σίγουρα. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται μόνο με τα πόδια μέσω μονοπατιού και απαιτεί μεγάλη προσοχή. Εδώ μπορεί να συναντήσεις και γυμνιστές. Τέλος, η Μάγκιζα είναι μια ήσυχη παραλία, ιδανική για όσους θέλουν να απομονωθούν. Κι εδώ η πρόσβαση γίνεται από χωματόδρομο και ένα σύντομο μονοπάτι.

Δείτε τις φωτογραφίες