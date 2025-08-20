Ένα τρομακτικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας την τραγική ιστορία ενός 19χρονου νεαρού από την Κίνα που έπεσε θύμα εγκληματικής οργάνωσης στη γειτονική Μιανμάρ. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο Χουάνγκ που εξαπατήθηκε από την 17χρονη φανταχτερή κοπέλα του, η οποία τον έπεισε να ταξιδέψει μαζί της σε ένα ταξίδι για τη Μιανμάρ, χωρίς όμως ο ίδιος να ξέρει τι τον περιμένει.

Η υπόσχεση ήταν απλή: ένα ταξίδι στη Μιανμάρ για να γνωρίσει την οικογένειά της και να εργαστεί σε μια φαινομενικά νόμιμη επιχείρηση που ανήκει στους γονείς της. Όμως, μόλις πέρασαν τα σύνορα, η κοπέλα εξαφανίστηκε και ο Χουάνγκ απήχθη από μια ομάδα ανδρών που παρίσταναν τους φύλακες στα σύνορα. Στη συνέχεια, αυτοί τον μετέφεραν σε ένα παράνομο κέντρο, γνωστό ως «Triumph Industrial Park», όπου κρατήθηκε εκεί για τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τους Times.

Κατά τη διάρκεια αυτής της «μαύρης» περιόδου, ο Χουάνγκ αναγκάστηκε να δουλεύει 16 έως 20 ώρες ημερησίως και κακοποιήθηκε σωματικά, φτάνοντας στο σημείο να υποφέρει από προβλήματα ακοής λόγω των βασανιστηρίων. Η οικογένειά του κατάφερε να τον εντοπίσει και να πληρώσει το ποσό των 350.000 γουάν (περίπου 36.000 λίρες) για να τον ελευθερώσει.

🤯 A 17-year-old girl sold her boyfriend into slavery for $14,000 — and went on vacation to Thailand.



A 19-year-old man met the girl in a billiard club in China. She posed as a wealthy heiress and lured him to Myanmar, promising work and “family connections.” But at the border,… pic.twitter.com/JBsjJ91Zqj — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2025

Όταν ο 19χρονος κατάφερε τελικά να επιστρέψει στο σπίτι του, η 17χρονη, η οποία φέρεται να ήταν μέλος ενός μεγάλου εγκληματικού δικτύου, συνελήφθη άμεσα και κατηγορήθηκε για σφοδρή απάτη, αφού εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη του νεαρού, πείθοντάς τον με ψεύτικες ιστορίες για την οικογένειά της και τις «επιχειρήσεις τους» στη Μιανμάρ. Δυστυχώς, λόγω νομικού κενού στην κινεζική νομοθεσία, δεν κατηγορήθηκε για ανθρώπινη διακίνηση, καθώς το θύμα είναι άνδρας ενήλικας και οι νόμοι προστατεύουν μόνο γυναίκες και παιδιά ως θύματα.

Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για την τύχη των Κινέζων μεταναστών στη Μιανμάρ, όπου η πολιτική αστάθεια και η δράση εγκληματικών συμμοριών έχουν οδηγήσει πολλούς σε συνθήκες φυλακής. Σε πολλούς προσφέρονται δουλειές σε γειτονικές χώρες, αλλά καταλήγουν σε εξαναγκαστική εργασία και σεξουαλική εκμετάλλευση.