Η ομάδα της Κύπρου Πάφος έκανε… άνω – κάτω το Βελιγράδι αφού με το 2-1 στη Σερβία επί του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ένα βήμα από τη League Phase του Champions League.

Οι Κύπριοι ήταν εντυπωσιακοί και θα μπορούσαν από το βράδυ της Τρίτης να σφραγίσουν την πρόκριση καθώς έχασαν αρκετές ευκαιρίες, ενώ είδαν και ένα γκολ να τους ακυρώνεται με αυστηρότητα.

Η Πάφος FC «πάγωσε» τους γηπεδούχους, αφού ο Κορέια με βολίδα στα 40 δευτερόλεπτα άνοιξε το σκορ. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση έγινε viral η περιγραφή του αγώνα στην Κύπρο με τον σπορτκάστερ να… τρελαίνεται με το φοβερό γκολ του εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι.

«Τι βάζει; Παγώνει τους Σέρβους. Το παστέλωσε νωρίς. Βολίδα! Παφίτικο λουκούμι, γλυκό παστελάκι παφίτικο!» ακούγεται να λέει ο δημοσιογράφος που περιγράφει τον αγώνα στην Κύπρο.