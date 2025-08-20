Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να επιτίθεται με μανία σε μια γυναίκα σε μια συναυλία του αυστραλιανού τρίο ηλεκτρονικής μουσικής Rüfüs Du Sol στο Rose Bowl στις ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου.

Στο βίντεο ο άνδρας φαίνεται να ρίχνει μια γυναίκα στο έδαφος χτυπώντας την επανειλημμένα, την ώρα που άλλοι συμμετέχοντες προσπαθούν να τον τραβήξουν πίσω.

Το θύμα είπε ότι ο άνδρας έγινε έξαλλος αφότου ένα ποτό χύθηκε κατά λάθος πάνω του και στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει πως έγινε σκόπιμα πριν φύγει τρέχοντας. Ωστόσο, οι latimes γράφουν πως 30 λεπτά αργότερα επέστρεψε ουρλιάζοντας και απειλώντας με βία.

This isn’t my usual kind of content, but this behavior is abhorrent anywhere — much less at a show. A longtime follower was brutally attacked over an accidentally spilled drink this weekend during Rüfüs Du Sol at the Rose Bowl and needs help identifying this person.



If you… pic.twitter.com/taWKT2tctB — Festive Owl (@TheFestiveOwl) August 18, 2025

«Προσπάθησα να ηρεμήσω την κατάσταση και ζήτησα ξανά συγγνώμη – και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι ήταν ότι ξύπνησα σε μια ιατρική σκηνή μια ώρα αργότερα και έχασα ολόκληρη την παράσταση», έγραψε η γυναίκα σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αυστραλιανό τρίο ηλεκτρονικής μουσικής ανέφερε σε δήλωσή του ότι ήταν συντετριμμένοι για την πράξη βίας που έλαβε χώρα κατά την έναρξη της παράστασής τους και ενθάρρυναν όποιον είχε πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα της Πασαντίνα.