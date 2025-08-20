Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Τροχαία Λαμίας στην οδό Στυλίδος στο ύψος της Έπαυλης των Πελαργών αφότου ένα φορτηγό χτύπησε γύρω στις 09:00 το πρωί ένα αγριογούρουνο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με αναγνώστη της ιστοσελίδας το άγριο ζώο χτύπησε γύρω στις 09:00 το πρωί φορτηγό κι όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «ευτυχώς που ήταν φορτηγό γιατί αν ήταν ΙΧ και χειρότερα μηχανάκι θα είχαμε πολύ άσχημα αποτελέσματα».

Στο σημείο βρέθηκε περιπολικό και ενημερώθηκε και ο δήμος για την απομάκρυνση και υγειονομική ταφή του.

Τα συγκεκριμένα ζώα ολοένα και συχνότερα πλησιάζουν τις κατοικημένες περιοχές αναζητώντας την τροφή τους. Από σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου ξεκίνησε κι επίσημα η κυνηγετική περίοδος και η θήρα των αγριογούρουνων ενώ λόγω του υπερπληθυσμού για το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό που θα χτυπήσει η κάθε ομάδα.