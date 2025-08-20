Η αλήθεια είναι πως το Παλέρμο δεν είναι από τους δημοφιλείς προορισμούς της Ιταλίας, αλλά σίγουρα είναι ένα μέρος που αξίζει την προσοχή σου. Η πρωτεύουσα της Σικελίας, σταυροδρόμι πολιτισμών κάποτε, που, όμως, στη σύγχρονη ιστορία της έχει μείνει γνωστή ως έδρα της Cosa Nostra, είναι μια πόλη που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να την ανακαλύψεις.

Είναι κι ένας καλοκαιρινός προορισμός, αφού διαθέτει μια μεγάλη ακτογραμμή με όμορφες παραλίες και γραφικά τοπία, ενώ ως λιμάνι έχει ακτοπλοϊκά δρομολόγια που συνδέουν το Παλέρμο με κοντινά ιταλικά νησιά για σύντομες εξορμήσεις. Η πόλη έχει επίσης μια πλούσια ιστορία, εξαιρετική αρχιτεκτονική, ενώ αν είσαι άνθρωπος της τέχνης, εδώ θα βρεις έργα που θα σε συναρπάσουν. Αλλά και της διασκέδασης αν είσαι, θα έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις όσα συμβαίνουν όταν πέφτει η νύχτα στο Παλέρμο. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η νυχτερινή διασκέδαση είναι έντονη, με μπαράκια και κλαμπ για ξεφάντωμα μέχρι αργά.

Όπως οι περισσότερες πόλεις της Ιταλίας, έτσι και το Παλέρμο φημίζεται για τις πλατείες του. Στην εντυπωσιακή πλατεία Piazza Politeama θα συναντήσεις το θέατρο Politeama Garibaldi και το «Teatro Massimo», ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα στην Ευρώπη. Εντυπωσιακά είναι και τα σιντριβάνια, αλλά εκείνο της «ντροπής», γνωστό και ως η «Πηγή της ντροπής», που βρίσκεται στην Piazza Pretoria, θα σε εντυπωσιάσει. Για την ιστορία, πήρε το όνομά του από τα γυμνά αγάλματα που το κοσμούν.

Όσοι έχουν επισκεφτεί το Παλέρμο, συμφωνούν πως μοιάζει με υπαίθριο μουσείο. Μια ματιά στα κτίρια, μνημεία κι εκκλησίες που υπάρχουν διάσπαρτα στην πόλη και θα καταλάβεις τι εννοούν. Τα σπίτια είναι σε μπαρόκ ύφος, ενώ κυρίως οι νορμανδικές επιρροές αποτυπώνονται σε πολλά μνημεία και κτίρια, όπως το Palazzo Dei Normanni, το νορμανδικό παλάτι του 1130, με τα υπέροχα βυζαντινά μωσαϊκά, που μαρτυρά την πολιτική αλλά και πολιτισμική παρουσία των Νορμανδών στην πόλη.

Επίσης, ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά αξιοθέατα της πόλης είναι ο Ιερός Ναός της Santa Rosalia, που είναι και αγία προστάτιδά της πόλης. Αν έχεις διάθεση για πεζοπορία, το καλύτερο μέρος είναι το όρος Pellegrino. Υπάρχει πλακόστρωτο σηματοδοτημένο μονοπάτι που φτάνει στην κορυφή, το οποίο κατασκευάστηκε για να επισκέπτονται οι πιστοί τον Ιερό Ναό της Αγίας Ροζαλίας που βρίσκεται στην κορυφή του. Εδώ, το τοπίο είναι γεμάτο με φραγκοσυκιές, αγριολούλουδα, γαϊδουράγκαθα και πεύκα. Η θέα είναι μαγευτική, όπως και το ηλιοβασίλεμα.

Δείτε τις φωτογραφίες