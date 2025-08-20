Μια τραγωδία αποκαλύφθηκε σε σπίτι στο κέντρο του Ρεθύμνου χτες το πρωί, όπου ένας νέος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος. Πρόκειται για έναν 34χρονο που είχε δώσει τέλος στη ζωή του και τον βρήκαν απαγχονισμένο οικεία του πρόσωπα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτουν στοιχεία και ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Το συμβάν έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία, ενώ σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, ο 34χρονος δεν άφησε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της πράξης του.