Ιδιαιτέρως δυσεύρετες είναι οι θέσεις πάρκινγκ στην Αττική και ειδικότερα στην Αθήνα με όσους αποφασίζουν να αγοράσουν μία να πρέπει να την πληρώσουν μία περιουσία.

«Κάποιες εξ’ αυτών, όταν ειδικά είναι εξωφρενικές και δεν ανταποκρίνονται στη διαθεσιμότητα της αγοράς, ίσως να έχουν να κάνουν και με άλλους λόγους που τώρα εδώ δεν μπορούμε να τους διερευνήσουμε, αλλά όταν βλέπουμε εξωπραγματικές αγοραπωλησίες στο μητρώο, δεν σημαίνει πάντα ότι αυτές οι αγοραπωλησίες ανταποκρίνονται στο ότι κάποιος πήρε ένα πάρκινγκ με 170.000» διευκρίνισε το πρωί της Τετάρτης 20/8 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η μεσίτρια Άννα Μοκάκου.

«Μία μέση τιμή σε μία περιοχή που είναι επιφορτισμένη και δεν βρίσκεις εύκολα πάρκινγκ, είναι 40 με 50.000 για 10 με 12 τετραγωνικά» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά οι τιμές αγοράς πάρκινγκ