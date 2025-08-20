«Βροχή» πέφτουν οι καταγγελίες στο MyCoast, από τα μέσα Μαρτίου που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή, καθώς μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 11.500 και αφορούν μεταξύ άλλων παράνομη κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες, απουσία ναυαγοσώστη, αλλά και έλλειψη υποδομών πρόσβασης στις παραλίες για άτομα με αναπηρία.

Από τις καταγγελίες που έχουν μέχρι τώρα υποβληθεί οι 2.443 έχουν γίνει στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην Ανατολική Αττική.

Στην Ανατολική Αττική και τη φετινή χρονιά το πρόβλημα είναι οι ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Οι αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, η παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης και η παρακώληση πρόσβασης ΑμεΑ είναι ψηλά στις καταγγελλόμενες παραβάσεις.

Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής MyCoast. Οι περισσότερες εκ των οποίων στο Νομό Χανίων.

Ο χάρτης με τις περισσότερες παραβάσεις, μεταξύ άλλων περιοχών, συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, η Μεσσηνία και την Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες.

Για την πάταξη του φαινομένου έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, με τη χρήση ακόμα και drones.

Όπως επεσήμανε την Τετάρτη 20/8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews: «Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα οι καταγγελίες είναι οι μισές. Πέρυσι είχαμε τις διπλάσιες καταγγελίες. Που σημαίνει ότι φέτος τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα».