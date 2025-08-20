Σοκ έχει προκαλέσει στην Κρήτη η καταγγελία μίας 30χρονης σε βάρος οδηγού ταξί. Όπως υποστηρίζει η γυναίκα ο 45χρονος που αναζητείται στο Ηράκλειο προσπάθησε να ασελγήσει εις βάρος της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 30χρονης και όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 20/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο οδηγός σταμάτησε σε ένα πάρκινγκ και προσπάθησε να τη φιλήσει.

Εκείνη αντιστάθηκε, έβαλε τις φωνές και κατάφερε να του ξεφύγει.

Η 30χρονη άμεσα τον κατήγγειλε, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίησή του και να τον αναζητούν.