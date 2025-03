Το νούμερο δύο της βρετανικής κυβέρνησης Αντζελα Ράινερ, δήλωσε σήμερα στο BBC, μετά την ανακοίνωση της αναστολής της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Κίεβο, ότι ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραμένει «επικεντρωμένος» στην ειρήνη στην Ουκρανία και δεν θα επιτρέψει να «του αποσπάσουν την προσοχή οι ανακοινώσεις»

«Θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον παλαιότερο και ισχυρότερο σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και με τους Ευρωπαίους εταίρους, καθώς και με την Ουκρανία», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Η αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον είναι «θέμα του αμερικανού προέδρου» Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Εργατικό Κόμμα, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση «είναι επικεντρωμένη στην υποστήριξη της Ουκρανίας».

Η ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης Κέμι Μπάντενοχ χαρακτήρισε την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον «βαθιά ανησυχητική». «Είναι σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη πρέπει να επανεξοπλιστούν πολύ πιο γρήγορα εάν θέλουμε να δώσουμε στην Ουκρανία κάτι παραπάνω από θερμά λόγια υποστήριξης», έγραψε στο X.

