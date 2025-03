Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουκρανία και η Γαλλία αποφάσισαν να συνεργαστούν για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, στο BBC.

Σε συνέντευξή του το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών που θα επικεντρωθεί στο ουκρανικό ζήτημα, ο Στάρμερ ανέφερε ότι Λονδίνο και Παρίσι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Κίεβο προκειμένου να διαμορφώσουν ένα πλάνο που θα στοχεύει στη διακοπή των εχθροπραξιών.

