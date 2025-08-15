Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και την Κυριακή έχουν πάρει οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό στην Πάτρα.

Ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα είχε συλληφθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, εθεάθη να κινείται κοντά στο σημείο την ώρα που ήταν σε εξέλιξη φωτιά στα Συχαινά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγη ώρα μετά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια εκδηλώθηκε νέα φωτιά στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, που τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν έπειτα από καταδίωξη.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση εμπρησμού στα Συχαινά έχουν συλληφθεί και δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 19 και 27 ετών, οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή. Κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια, νωρίτερα, είχε επικρατήσει ένταση, με πολίτες να τους αποδοκιμάζουν φωνάζοντας «κάψατε όλη την Πάτρα».

Στην ΕΡΤ, για την υπόθεση, μίλησε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

«Και στις δύο περιπτώσεις πολίτες είδαν τους συγκεκριμένους να ρίχνουν με μπουκάλι, εύφλεκτο υλικό στις περιοχές που βρέθηκαν, ενώ ορισμένοι κάτοικοι τους φωτογράφισαν κιόλας.

Είναι δεδομένο πως οι δύο πρώτοι έβαλαν φωτιά, ενώ ο τρίτος που συνελήφθη να απομακρύνεται από το σημείο λίγο μετά την πρόκληση φωτιάς στο σημείο. Επίσης, αναζητείται αυτός που έφτιαξε τον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στο άλσος της Δροσιάς, αφού βρέθηκε αποτύπωμα πάνω του. Οι δύο που συνελήφθησαν με το μηχανάκι είναι χρήστες ουσιών, πρέπει να βρούμε γιατί το έκαναν αυτό. Ίσως τους έβαλε κάποιος, να εντοπίσουμε αν πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οικονομικά συμφέροντα».