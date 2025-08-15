Η μητέρα του Τζεφ Μπέζος, Τζάκι Μπέζος, πέθανε την Πέμπτη (14.8) στο Μαϊάμι σε ηλικία 78 ετών, ενώ ο ίδιος ο επιχειρηματίας είχε κάνει γνωστό ότι η μητέρα του έπασχε από άνοια.

Με μία ανάρτησή του στο Instagram ο Τζεφ Μπέζος αποχαιρέτησε τη μητέρα του: «Η ενηλικίωσή της ξεκίνησε λίγο νωρίς όταν έγινε η μαμά μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών. Αυτό δεν θα μπορούσε να ήταν εύκολο, αλλά κατάφερε όλα να δουλέψουν. Με αγάπησε με αγριότητα, έφερε τον καταπληκτικό μπαμπά μου στην ομάδα μερικά χρόνια αργότερα, και στη συνέχεια πρόσθεσε την αδερφή μου και τον αδερφό μου στη λίστα των ανθρώπων που θα αγαπήσει, θα φροντίσει και θα θρέψει. Για το υπόλοιπο της ζωής της, αυτή η λίστα με τους ανθρώπους που θα αγαπήσει ποτέ δεν σταμάτησε να μεγαλώνει. Πάντα έδινε πολύ περισσότερα από όσα ζητούσε ποτέ.

«Μετά από μακρά μάχη με την Lewy Body Dementia, πέθανε σήμερα, περιτριγυρισμένη από τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον μπαμπά μου. Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που ήμασταν στη ζωή της. Την κρατάω ασφαλή στην καρδιά μου για πάντα. Σ’ αγαπώ μαμά».