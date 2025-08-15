Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν τα τελευταία κομμάτια του «παζλ» για να κλείσουν το ρόστερ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του Σαντίνο Αντίνο επέστρεψε δυναμικά στα μεταγραφικά ζητήματα των νταμπλούχων Ελλάδας και οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζουν νέα πρόταση για τον Αργεντινό εξτρέμ.

Θυμίζουμε πως ο Σαντίνο είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου και δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Γοδόι Κρουζ μέχρι τον Δεκέμβρη του 2024, μετρώντας με τον σύλλογο της Αργεντινής 5 γκολ και 4 ασίστ σε σύνολο 37 συμμετοχών.