Λιγότερο από έναν μήνα διακοπών έχουν μπροστά τους οι μαθητές, αφού τα σχολεία θα ανοίξουν και πάλι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια παραμένουν κλειστά μέχρι να ηχήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2025 – 2026.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να ανοίξουν στα σχολεία με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Οι μαθητές θα λάβουν τα βιβλία τους και την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή, θα μεταβούν στη σχολική μονάδα για την πρώτη ημέρα μαθημάτων.