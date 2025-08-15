Προσωρινά διακόπηκαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από σύγκρουση δύο αεροσκαφών της EasyJet, τα οποία ακούμπησαν με τις πτέρυγές τους κατά την τροχοδρόμηση προς τον διάδρομο για απογείωση.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα αεροσκάφη, που εκτελούσαν πτήσεις προς Παρίσι και Γιβραλτάρ, ήρθαν σε επαφή περίπου στις 6:30 π.μ., αλλά κατάφεραν να επιστρέψουν σε θέση στάθμευσης, όπου όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Μάντσεστερ δήλωσε: «Διακόψαμε προσωρινά τη λειτουργία μέχρι να αξιολογηθεί αν τα αεροσκάφη μπορούσαν να τροχοδρομήσουν πίσω σε θέση στάθμευσης, κάτι που τελικά έγινε, οπότε οι πτήσεις συνεχίστηκαν μετά από λίγα λεπτά».

Η επιβάτιδα Tynisha Chaudhry, που ταξίδευε με τον σύντροφό της προς Γιβραλτάρ, παρομοίασε τη σύγκρουση με τροχαίο ατύχημα. «Αισθανθήκαμε ολόκληρο το αεροπλάνο να τρέμει – ήταν ένα τεράστιο χτύπημα», είπε στο BBC.

Η ίδια ανέφερε ότι «πολλά πυροσβεστικά οχήματα» και άλλες ομάδες ασφαλείας βρέθηκαν στο σημείο, ενώ οι επιβάτες παρέμεναν στο αεροσκάφος μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις.

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε άμεσα έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού.

Εκπρόσωπός της σημείωσε: «Η EasyJet επιβεβαιώνει ότι οι άκρες των πτερύγων δύο αεροσκαφών ήρθαν σε επαφή κατά την τροχοδρόμηση προς τον διάδρομο απογείωσης στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ σήμερα το πρωί. Τα αεροσκάφη επέστρεψαν σε θέση στάθμευσης για την αποβίβαση των επιβατών, στους οποίους δόθηκαν κουπόνια για αναψυκτικά, ενώ κανονίζονται άλλα αεροσκάφη για την εκτέλεση των πτήσεων.

«Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την καθυστέρηση στις πτήσεις τους. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματός μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Οι πτήσεις που ενεπλάκησαν ήταν η EZY2267 από Μάντσεστερ προς Γιβραλτάρ και η EZY2117 από Μάντσεστερ προς Παρίσι, Σαρλ ντε Γκωλ.

Ορισμένοι επιβάτες δημοσίευσαν φωτογραφίες του περιστατικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν να σχολιάζει: «Το ταξίδι για τη Disney στο Παρίσι ξεκίνησε καλά στο #Manchesterairport #easyjet».

Παρά το ότι η Παρασκευή στα μέσα Αυγούστου είναι ιδιαίτερα φορτωμένη μέρα για τα βρετανικά αεροδρόμια, οι πίνακες αναχωρήσεων του αεροδρομίου του Μάντσεστερ δεν εμφάνιζαν ευρύτερες καθυστερήσεις λόγω του συμβάντος.