Εκκενώσεις περιοχών είναι σε εξέλιξη σήμερα στην Αιθιοπία, όπου σειρά σεισμικών δονήσεων έπληξαν τη χώρα χθες και σήμερα, μεταξύ αυτών ένας σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών.

Οι σεισμοί επικεντρώνονται στις αγροτικές περιφέρειες Αφάρ, Ορόμια και Αμχάρα, έπειτα από μήνες έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Περίπου 80.000 άνθρωποι ζουν στις πληγείσες περιοχές και οι πιο ευάλωτοι απομακρύνονται προς προσωρινά καταφύγια, έκανε γνωστό το γραφείο Επικοινωνίας της κυβέρνησης της Αιθιοπίας.

«Αυτοί οι σεισμοί αυξάνονται σε επίπεδο μεγέθους και συχνότητας», επισημαίνεται σε ένα δελτίο Τύπου του γραφείου, όπου προστίθεται πως ειδικοί αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να αξιολογήσουν τις ζημιές.

Aftermath of earthquake in Awash, Ethiopia that happened couple days ago.

The heightened seismic activity is believed to be linked to shallow magma intrusion beneath the Fentale volcano. The intrusion could potentially breach the surface and trigger a volcanic eruption.

There… pic.twitter.com/wru8B6D0Nq